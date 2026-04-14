잡초인 줄 알았는데…쇠비름, 알고 보면 ‘오메가-3’ 덩어리 [FOOD+]

길가에 핀 ‘여름 보약’ 쇠비름

무침·볶음으로…쇠비름나물 활용 간단 레시피

여름철 들판이나 길가에서 흔히 볼 수 있는 쇠비름나물은 잡초로 오해받기 쉽지만, 알고 보면 뛰어난 영양과 약리 성분을 지닌 건강 식재료다. 한방에선 쇠비름을 약재로도 활용하며 자주 먹으면 오래 산다고 해 ‘장명채(長命菜)’라고 부르기도 한다. 뛰어난 효능이 알려지면 최근 현대 영양학에서도 가치를 재조명받고 있다.

쇠비름은 한방에선 약재로도 이용되는 식물로, 자주 먹으면 오래 산다고 하여 ‘장명채(長命菜)’라고 부르기도 한다. 클립아트코리아 제공

14일 다음백과사전에 따르면 쇠비름은 태양이 가장 뜨거운 7~9월이 제철이다. 꽃이 피면 질기므로 꽃이 피기 전에 채취해 햇볕이나 건조기에 말려 섭취한다. 과거엔 쇠비름을 죽, 나물로 만들어 먹거나 장국물에 넣어 먹기도 했다. 또 끓는 물에 데친 쇠비름에 소금, 간장, 생강 등을 넣고 섞어서 먹기도 했다. 유럽이나 중동 일부 국가에서는 샐러드 재료로 쇠비름이 자주 사용된다.

쇠비름 나물에는 오메가-3 지방산이 풍부하다. 일반적으로 오메가-3는 등푸른 생선에 많이 들어 있다고 알려져 있지만, 쇠비름에도 식물성 오메가-3가 다량 함유되어 있다. 꾸준히 섭취하면 혈중 콜레스테롤 수치를 낮추고 혈액순환을 개선하는 데 도움을 줄 수 있다. 심혈관 건강에도 긍정적인 영향을 미친다.

또 비타민 A, C, E와 같은 항산화 비타민이 풍부하다. 이러한 성분은 체내 활성산소를 제거하여 노화 방지와 면역력 강화에 기여한다. 특히 피부 건강을 유지하고 염증을 완화하는 데 도움을 줄 수 있어 여름철 피부 관리 식품으로도 주목받고 있다.

쇠비름은 과거 피부 염증이나 벌레 물린 데 바르는 용도로 사용되기도 했으며, 장 건강 개선에도 도움을 준다고 전해진다. 클립아트코리아 제공

항염 및 항균 작용도 뛰어나다. 민간요법에서는 피부 염증이나 벌레 물린 데 바르는 용도로 사용되기도 했으며, 장 건강 개선에도 도움을 준다고 전해진다. 실제로 쇠비름에는 식이섬유가 풍부해 장운동을 촉진하고 변비 예방에 효과적이다.

가장 손쉬운 조리법은 무침으로 즐기는 방법이다. 쇠비름 한 줌, 소금 약간, 다진 마늘 1작은술, 국간장 1큰술, 참기름 1큰술, 깨소금 약간을 준비한다.

쇠비름은 흐르는 물에 깨끗이 앃어 굵은 줄기를 제거한다. 끓는 물에 소금을 약간 넣고 30초에서 1분정도 데친다. 오래 데치면 식감이 물러질 수 있어 잎이 부드러워질 정도로만 익혀낸 뒤 곧바로 찬물에 헹군다. 물기를 짜낸 후 먹기 좋은 길이로 자른 뒤 다진마늘과 국간장, 참기름을 넣고 무치면 ‘쇠비름나물 무침’이 완성된다. 마무리로 깨소금을 뿌리면 맛과 향이 살아난다.

유럽이나 중동 일부 국가에서는 샐러드 재료로 쇠비름이 자주 사용된다. 클립아트코리아 제공

색다른 식감과 고소한 맛을 원할 땐 ‘볶음’ 요리를 추천한다. 끓는 물에 살짝 데처 물기를 제거한 쇠비름을 준비한다. 팬에 기름을 두르고 마늘으 볶은 뒤 향이 올라오면 쇠비름을 넣고 빠르게 볶는다. 간장으로 간을 한 후 깨소금을 두르면 완성된다. 이때 식용유 대신 들기름을 사용하면 나물 특유의 고소한 맛이 살아난다.

다만 쇠비름을 길가에서 임의로 채취하는 것은 주의해야 한다. 자동차 매연 등에 오염됐을 수 있어 깨끗한 환경에서 자란 것만 채취해야 한다. 또 쇠비름은 살충제, 제초제, 기타 오염물질을 저장하는 특성이 있으므로 농약을 친 밭이나 공장지대나 길가에 노출된 밭에서 채취하는 것은 금물이다.