밴드 QWER(큐더블유이알) 멤버 쵸단이 동화 속 공주로 변신했다.

QWER(쵸단, 마젠타, 히나, 시연)은 지난 13일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 미니 4집 '세레모니'(CEREMONY)의 쵸단의 콘셉트 포토를 공개했다.

사진제공=쓰리와이코프레이션

사진 속 쵸단은 우아한 순백의 드레스를 입고 등장, 커다란 신발를 매치한 언밸런스한 스타일링으로 눈길을 끌었다. 동화 속 공주 비주얼에 반전 포인트를 더해 틀에 얽매이지 않는 자유분방한 매력을 자아냈다.

사진제공=쓰리와이코프레이션

반면, 또 다른 컷에서 쵸단은 블랙 미니 드레스로 상반된 매력을 드러냈다. 특히 쵸단의 이름이 영문으로 새겨진 졸업 스톨 형태의 오브제를 어깨에 걸쳐 콘셉트 몰입도를 높였다.

'세레모니'는 '식(式)'을 뜻하는 앨범명답게, 하나의 챕터를 마무리하고 다음 단계로 나아가는 QWER의 이야기를 그린다. 타이틀곡 '세레모니'를 포함해 총 5곡이 수록되며, 멤버 전원이 작사에 참여해 진정성을 더했다.

한편, QWER의 미니 4집 '세레모니'는 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.

<뉴스1>