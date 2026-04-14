올해 1분기 산재사망 113명…안전공업 사고에도 역대 '최저'

1분기 사고사망, 1년전보다 24명↓…50인미만 사업장 감소폭 커

건설업·기타업종 감소…안전공업 사고에 제조업은 전년과 동일

14명의 사망자가 발생한 대전 안전공업 사고에도 올해 1분기 산업재해 사망자가 113명으로 작년보다 크게 줄며 2022년 통계작성 이래 최저치를 기록했다.



고용노동부는 올해 1분기 재해조사 대상 사고사망자는 113명(98건)으로 1년 전 137명(129건)보다 24명(17.5%) 감소했다고 14일 밝혔다.

지난달 20일 오후 대전 대덕구 문평동 한 자동차부품 제조 공장에서 불이나 소방 당국이 진화에 나서고 있다. 연합뉴스

이는 2022년 통계 작성 이후 1분기 기준 가장 적은 사고사망자 수다. 1분기 기준 2022년에는 157명, 2023년에 128명, 2024년에 138명의 사고사망자가 발생했다.



재해조사 대상 사망사고 통계는 산업현장에서 발생한 근로자 사망사고 중 사업주의 '법 위반 없음'이 명백한 경우를 제외하고 집계된다.



특히, 올해의 경우 소규모 사업장에서의 산재 사망자가 크게 줄었다.



1분기 50인(억원) 미만 사업장에서의 사고사망자는 59명으로 전년 동기 83명보다 24명(28.9%) 감소했다. 5인(억원) 미만 사업장에서 28명, 5∼50인(억원) 미만 사업장에서 31명이 산재로 목숨을 잃었다.



반면 50인(억원) 이상 사업장에서의 산재 사망자는 54명으로 전년과 같았다. 지난달 20일 발생한 대전 안전공업 화재로 14명이 숨을 거둔 영향 등으로 산재사망자가 줄지 않았다.



업종별로 보면 건설업에서 산재사망자가 39명으로 전년 동기 대비 32명(45.1%) 줄었다. 기타 업종도 22명으로 전년보다 사망자 수가 15명(40.5%) 감소했다.



노동부는 작년 하반기부터 소규모 사업장 대상 점검·감독 확대, 지방정부·관계부처·민간기관과 협업 강화 등이 건설업·기타업종의 산재사망자 감소에 영향을 미친 것으로 봤다.



이민재 노동부 산업안전보건정책실장은 "건설업 사고사망자 45.1% 감소 등은 의미있는 숫자"라며 "업계 불황 영향도 있지만 패트롤 점검 등 건설업에 점검·감독을 집중한 결과"라고 말했다.



이와 달리 제조업에서는 올 1분기 52명이 목숨을 잃으며 전년 동기와 비교해 사망자가 23명(79.3%) 늘었다.



노동부는 안전공업 사고에 더해 지게차 부딪힘, 정비·점검 중 끼임 사고 등이 끊이지 않는 것을 제조업 산재사망 증가의 주요 원인으로 꼽았다.



사고 유형별로는 추락으로 인한 사망이 31명으로 1년 전보다 절반 줄었다. 이 외에 물체에 맞음 13명, 깔림·뒤집힘 12명, 무너짐 8명 등 산재사망자가 작년보다 감소했다.



끼임과 부딪힘으로 인한 산재사망자는 각각 11명으로 전년과 동일했다.



안전공업 사고로 인해 화재·폭발 사망자는 20명이 발생해 전년 동기 대비 10명(100.0%) 증가했다.



산재사망자 113명 중에 외국인은 18명(15.9%)이다.



노동부는 산재 사망사고 감소세를 이어 나가기 위해 고위험 사업장 10만곳을 전수조사하고, 작은 사업장 집중 점검·감독 등을 지속한다는 계획이다.



아울러 추락사고 예방을 위해 장관 명함 등에 새겼던 '떨어지면 죽습니다' 경고 문구를 '안전대를 걸면 떨어져도 죽지 않습니다'로 바꿔 추진하기로 했다.

<연합>