트럼프, 배달기사와 기자회견… "연출된 것처럼 안 보이지 않나"

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지 시간) 배달앱 기사와 함께 기자들 앞에서 즉석 회견을 가졌다.

AP통신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실이 있는 오벌 오피스에서 배달앱 '도어대시'의 배달 기사 샤론 시먼스로부터 맥도날드 버거 등이 담긴 종이가방을 전달 받고 100달러의 팁을 줬다.

그는 집무실 밖에서 기다리던 풀 기자단을 가리키며 시먼스에게 "연출된 것처럼 안 보이지 않나"라며 "여기 있는 사람들과 간단한 기자회견을 해보겠나"라고 제안했다.

트럼프 대통령은 옆에 시먼스를 세운 채 호르무즈 해협 봉쇄 위협과 레오 14세 교황과의 갈등에 대한 질의응답을 이어갔다.

그러면서 시먼스를 향해 "나에게 투표했나"라고 물었고 시먼스는 "음, 아마도요"라고 답했다.

이에 트럼프 대통령은 "훌륭한 지지자라고 들었다. 감사하다"고 말했다.

트럼프 대통령은 민주당을 겨냥한 발언을 이어가다 "남성이 여성 스포츠에 참여해야 한다고 보나"라고 물었다. 이에 시먼스는 "그것에 대해선 별다른 의견이 없다"고 답했다.

트럼프 대통령은 "아마 있을것이다"라며 재차 물었고, 시먼스는 "없다. 저는 팁 비과세에 대해 얘기하러 왔다"고 말했다.

한 기자가 백악관이 팁을 후하게 주는 편이냐고 묻자 시먼스는 잠시 망설이다가 "그럴 수도 있죠"라고 답했다. 이를 들은 트럼프 대통령은 지갑에서 100달러짜리 지폐를 꺼내 시몬스에게 건네주며 그녀의 등을 두들겼다.

이날 트럼프 대통령이 직접 배달 음식을 받고 기자회견 등을 한 것에 대해 AP통신은 연출이라고 봤다. 우선 백악관에 들어가는 것 자체가 사전 허가와 보안 절치를 거쳐야 하며 오벌 오피스와 트럼프 대통령 가까이에 가는 것은 추가적인 심사와 신원 조회 없이는 불가능하다.

또한 시먼스가 팁 비과세에 대해 이야기 하러 왔다고 답한 것을 유추 했을때 백악관이 트럼프 대통령의 '팁 비과세'(no tax on tips) 정책을 홍보하기 위해 사전 기획·섭외한 것으로 풀이된다.

해당 정책은 미국 서비스업 종사자 가운데 팁을 주요 수입원으로 삼는 경우가 많은데 이들의 팁 소득에 대해 일정 한도까지 소득세를 부과하지 않는 내용을 담고 있다.

10명의 손주를 두고 암 투병 중인 남편을 둔 시먼스는 팁 비과세 정책 덕분에 1만1000달러(약 1630만원)을 받게 됐다고 설명했다.

백악관은 트럼프 대통령이 치즈버거와 감자튀김 등을 직접 웨스트윙 직원들에게 전달했다고 밝혔다.

<뉴시스>