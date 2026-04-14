국내 유일의 ‘장르’가 되리라…1046일 ‘차트 인’ 노래의 위력

멜론 데이터랩, 악뮤 11년 대기록 공개

‘어떻게 이별까지…’ 누적 좋아요 ‘2위’

데뷔 후 누적 스트리밍 횟수 25억 돌파

대한민국 대중음악사에서 ‘국민가요’ 칭호는 단순한 인기를 넘어 시대의 정서를 관통할 때 부여된다.

카카오엔터테인먼트의 뮤직플랫폼 멜론이 14일 ‘데이터랩’을 통해 공개한 AKMU(악뮤)의 기록은 이찬혁·이수현 남매가 단순히 노래 잘하는 아티스트를 넘어 국민가요를 보유한 하나의 거대한 음악적 지표로 자리 잡았음을 보여준다.

멜론의 데이터랩은 국내외 아티스트의 자랑스러운 기록과 유의미한 성적을 월별로 분석하고 기록하는 콘텐츠다.

가수 이찬혁이 지난 9일 FM4U ‘정오의 희망곡 김신영입니다’ 생방송 출연을 위해 서울 마포구 상암동 MBC에 도착해 인사하고 있다. 뉴스1

이날 멜론에 따르면 가장 눈길을 끄는 대목은 악뮤의 대표곡 ‘어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지’가 기록 중인 누적 ‘좋아요’ 수치다.

현재 이 곡의 ‘좋아요’ 수는 무려 49만4000개에 달한다. 세계적인 팬덤을 보유한 그룹 방탄소년단의 ‘봄날’ 뒤를 잇는 멜론 역대 2위 기록이다.

이러한 대기록의 근간에는 반짝 인기에 그치지 않는 악뮤의 무서운 롱런의 힘이 자리 잡는다.

악뮤의 2014년 데뷔 이후 누적 스트리밍 횟수는 무려 25억3617만회(지난달 30일 기준)를 돌파했다. 이는 국내 혼성 아티스트 중 단연 최고 기록이다.

주목할 점은 이 수치가 특정 메가 히트곡 하나에 의존한 결과가 아니라는 사실이다.

악뮤는 발매곡 중 스트리밍 1억회를 넘긴 곡을 총 7곡 보유 중인데, 전체 아티스트 중 단 17팀만이 달성한 희귀한 기록이다.

‘오랜 날 오랜 밤’, ‘200%’, ‘Love Lee’ 등 시대를 풍미한 곡들이 켜켜이 쌓여 스트리밍횟수 25억 돌파라는 거대한 금자탑을 쌓아 올린 셈이다.

2024년 6월16일 서울 올림픽공원 케이스포돔에서 악뮤가 데뷔 10주년 기념 콘서트를 열고 있다. 뉴시스

특히 ‘어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지’가 세운 일간 차트 1046일 연속 진입 기록은 현재 가요계의 소비 패턴을 고려할 때 경이로운 수준이다.

음원 발매 후 1주일만 지나도 차트에서 사라지는 소모성 음악이 넘치는 시대에 악뮤의 음악은 무려 3년 가까이 대중의 곁을 지켰다.

이 곡은 7년 연속 연간 차트에 진입하는 저력을 보였는데, 노벨문학상 수상 작가 한강이 추천한 곡이라는 스토리텔링과 맞물리며 주목도 받는다.

문학적 깊이와 대중적 선율이 만났을 때 생명력이 얼마나 길어질 수 있는지를 데이터가 몸소 증명했다는 평가다.

데이터가 말해주는 또 다른 흥미로운 사실은 악뮤가 ‘앨범 전체’의 가치를 증명하는 몇 안 되는 아티스트라는 점이다.

멜론 명반으로 선정된 첫 정규 앨범 ‘PLAY’와 ‘항해’ 앨범은 각각 약 4억2560만회와 6억680만회의 누적 스트리밍을 기록 중이다.

대중이 악뮤의 타이틀곡만 찍어 듣는 것이 아니라, 앨범 수록곡 전체를 하나의 서사로 온전히 향유하고 있음을 의미한다.

지난해 9월15일 가수 이수현이 서울 송파구 롯데월드시네마에서 열린 애니메이션 영화 ‘연의 편지’ 시사회 및 기자간담회에서 포즈를 취하고 있다. 뉴스1

이들은 그룹 활동 외에도 각자의 개별 활동에서 빛나는 면모를 보여주고 있다.

이찬혁은 한국대중음악상 3관왕의 솔로 역량을 갖추었으며, 슈게이즈 밴드 ‘BABO’로도 활동하며 장르를 넘나드는 음악 세계를 구축하고 있다. 개인 누적 스트리밍은 총 7071만회에 달한다.

개인 앨범 없이도 드라마와 영화 오리지널 사운드 트랙(OST)에 활발히 참여하며 탄탄한 음악 행보를 이어가는 이수현의 누적 스트리밍은 총 8243만회를 기록 중이다.

멜론 관계자는 “두 사람의 그룹 스트리밍까지 포함하면, 악뮤가 멜론에서 쌓아온 어마어마한 음악적 영향력을 실감할 수 있다”고 말했다.