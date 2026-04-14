조국 “평택을 재선거 출마하겠다…큰 정치로 보답할 것” [6·3의 선택]

조국, 평택을 선택 배경 “국힘 제로·부패 제로”

“연고 없지만 실력과 비전으로 승부…큰 정치로 보답”

민주 ‘전지역 공천’ 방침, 진보당 김재연 출마에 단일화 촉각

조국혁신당 조국 대표가 14일 6·3 지방선거와 함께 치러지는 경기 평택을 국회의원 재선거 출마를 선언했다. 더불어민주당이 재·보궐선거 ‘전 지역 공천’ 방침을 밝힌 데다, 진보당 김재연 상임대표도 일찌감치 평택을 출마를 선언해 다자 구도가 불가피해졌다. 여권 후보 단일화 여부가 향후 변수로 떠오를 전망이다.

조국혁신당 조국 대표가 14일 국회에서 오는 6월 3일 치러질 재보선에 경기 평택을에 출마를 발표하고 있다. 연합뉴스

조 대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열고 “6월3일 평택을 국회의원 재선거에 출마하겠다”며 “‘국민의힘 제로’와 ‘부패 제로’를 실현하기 위해 다시 백척간두에서 한 걸음을 내딛는다”고 밝혔다. 평택을은 이병진 전 민주당 의원의 공직선거법 위반으로 당선무효형이 확정되면서 재선거가 열리는 곳이다.

조 대표는 “일찍부터 이번 지방선거와 국회의원 재보궐 선거의 최상위 목표는 극우 내란 정치세력을 심판하고 국민의힘을 제로로 만드는 것임을 반복해 밝혀왔다”며 “동시에 국회의원 재선거가 이뤄지는 곳에는 귀책사유가 있는 정당이 무공천을 해야 한다는 원칙 역시 일관되게 강조해 왔다”며 출마지 선택 배경을 밝혔다.

그는 “평택을은 지난 19대·20대·21대 총선에서 국민의힘이 내리 승리한 곳으로 민주개혁 진영에게 험지 중의 험지”라며 “저 조국만이 유일하게 이러한 극우 내란 정치세력을 모두 격퇴하고, 민주개혁 진영의 확실한 승리를 가져올 수 있다”고 했다.

조 대표는 “‘경제-물류-안보’의 세 축을 제대로 결합시켜 평택의 대도약을 책임지겠다”며 “평택 시민이 가장 원하는 ‘교통-주거-돌봄’, 세 가지 핵심 민생을 해결하겠다”고도 약속했다.

조 대표는 또 “반드시 ‘큰 정치’로 보답하겠다”고 강조했다. 그는 “평택에 연고가 없다. 그러나 평택을 도약시킬 비전과 정책, 그리고 이를 실행할 능력만큼은 누구보다 앞선다고 감히 자부한다”며 “중앙정치에서 평택의 목소리를 키우겠다”고 공언했다.

진보당 김 상임대표와의 단일화 질문엔 “진보당과는 선거 연대 논의 자체가 있었던 적 없었다”며 “김재연 상임대표와 선의의 경쟁 하겠다”고 밝혔다.