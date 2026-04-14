李대통령 "전쟁 당사국들, 보편적 인권 토대로 평화 향한 걸음 당부"

"대체공급망 개척·산업구조 개혁·脫플라스틱, 최우선 프로젝트"

"공급망 어려움과 고유가 상수로 두고 비상대응 체제 확고히"

"고유가 피해지원금, 비원권적 행태 반복되지 않게 유념"

이재명 대통령은 14일 "대체 공급망 개척과 중장기 산업구조 개혁, 탈 플라스틱 경제 실현을 국가 최우선 핵심 프로젝트로 추진했으면 좋겠다"고 밝혔다.



이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 "(중동) 전쟁 과정에서 확인된 우리 경제·산업 구조의 취약점을 개선하는 노력에 박차를 가해야 한다"며 이같이 언급했다.

이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 비상경제점검회의 겸 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

특히 "지난 주말 진행된 종전 협상이 합의점을 제대로 못 찾고 있다. 협상이 계속되겠지만 호르무즈 해협을 둘러싼 양측의 갈등이 고조돼 상황을 낙관하기가 쉽지 않다"며 "당분간 글로벌 에너지·원자재 공급망에서의 어려움과 고유가 상황이 계속되리라는 점을 상수로 두고 비상 대응 체제를 확고히 다져나가야 한다"고 강조했다.



최근 국회 본회의를 통과한 추가경정예산안과 관련해서는 "발 빠르게 민생 현장에 투입하는 일이 시급하다"고 말했다.



그러면서 추경 예산안을 활용한 사업 중 국민의 교통비 부담을 줄이고 대중교통 이용을 권장하기 위한 '모두의 카드' 사용 활성화 사업에 힘써달라고 주문했다.



또 "오는 27일부터 고유가 피해지원금 지급이 시작된다"며 "지난번 (민생회복 소비쿠폰) 지급 당시 일부 지방정부에서 발생한 비인권적 행태가 혹여라도 반복되지 않도록 유념해달라"고 당부했다.



앞서 지난해 광주광역시에서는 민생회복 소비쿠폰 선불카드를 지급하면서 소득별로 색상이 다른 카드를 제작, 취약계층 여부가 그대로 노출되도록 하면서 차별 논란을 빚었다.



이에 이 대통령은 당시 "전형적인 공급자 중심의 행정 편의주의적 발상이자 인권 감수성이 매우 부족한 조치"라고 질타한 바 있다.

이재명 대통령이 14일 청와대에서 국무회의 겸 비상경제점검회의 개회를 선언하고 있다. 연합뉴스

한편 이 대통령은 이날 모두발언에서 "전쟁 당사국들도 보편적인 인권 보호의 원칙, 역사의 교훈을 바탕으로 세계가 간절히 바라는 평화를 향해 용기 있는 걸음을 내디뎌주시길 당부드린다"고 언급했다.



최근 이 대통령이 SNS에 이스라엘 방위군이 팔레스타인인의 시신을 떨어뜨리는 장면이 담긴 영상을 공유하며 벌어진 논란을 염두에 둔 발언으로 풀이된다.

<연합>