경찰, ‘에어건 상해’ 압수수색… 화성시 도금업체에 수사대 파견

수사전담팀 구성 일주일 만에 강제수사

압수물 분석 후 피의자 소환 전망





경찰이 외국인 노동자에게 에어건을 분사해 장기 파열 등을 입힌 업주의 회사를 대상으로 강제수사에 들어갔다.

경기남부경찰청 광역수사대는 14일 오전 화성시 향남읍에 있는 60대 A씨의 도금업체 등에 수사관 20명을 보내 압수수색에 돌입했다.

경기남부경찰청.

지난 7일 사건이 언론 보도를 통해 알려진 뒤 사안의 중대성을 고려해 광역수사대에 수사전담팀을 편성한 지 일주일 만이다.

앞서 이 사건 업체로부터 범행에 사용된 것으로 추정되는 에어건 2대를 임의로 제출받아 분석 중인 경찰은 압수수색을 거쳐 A씨의 휴대전화와 공장 내 PC 등을 추가로 확보해 구체적인 범행 정황을 파악할 방침이다.

경찰은 확보한 압수물의 분석을 마치는 대로 A씨를 피의자 신분으로 조사해 구체적인 사건 경위와 고의성 여부를 추궁할 방침이다.

A씨는 올해 2월20일 자신의 업체에서 일하던 40대 태국인 노동자 B씨의 항문 부위에 에어건을 밀착해 고압 상태의 공기를 분사한 혐의(상해)를 받는다. 이로 인해 B씨는 외상성 직장천공 등의 진단을 받아 치료받고 있다.

고용노동부는 경찰과 별개로 A씨를 근로기준법 위반(폭행) 혐의로 입건해 별도로 수사하고 있다.