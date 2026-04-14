[속보] 이재명 대통령 “부동산 정책서 다주택자 전면 배제… 복사 직원까지 빼라”

이재명 대통령이 14일 오전 청와대에서 열린 제16회 국무회의 겸 제5차 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령이 부동산 정책 결정 과정에서의 이해충돌 가능성을 원천 차단하기 위해 유례없는 초강수 지시를 내렸다.

14일 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 이 대통령은 다주택자 부동산 대출 정책 관련 사항을 질의하며, 정책 결정에 참여하는 공무원 중 다주택자가 있는지 여부를 직접 따져 물었다.

이 대통령은 이 자리에서 “다주택자, 고가주택 보유자, 부동산 과다 보유자는 정책 승인 논의 과정에서 다 빼라”고 강력히 지시했다.