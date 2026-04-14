김준현도 음실련 정회원…개그맨 음악 활동 늘면서 권리 챙긴다

개그맨 김준현이 한국음악실연자연합회(음실련) 정식 회원이 됐다. 이처럼 희극인들의 음악 활동이 활발해지면서 음악 실연자로서 권리를 확보하려는 움직임도 확산하고 있다.

14일 음실련에 따르면 프로젝트 밴드 ‘아묻따밴드’로 활동 중인 김준현은 지난 13일 정식 회원으로 가입했다. 그는 이번 가입을 통해 음악 실연자로서 저작인접권을 보호받을 수 있게 됐다. 이번 결정은 해당 밴드 멤버이자 작곡가인 조영수의 권유로 이뤄진 것으로 알려졌다.

개그맨 김준현(오른쪽)이 한국음악실연자연합회 정회원이 됐다. 왼쪽은 작곡가 조영수. 한국음악실연자연합회

음실련은 가수와 연주자 등 음악 실연자의 권리를 관리하는 국내 유일의 저작권신탁관리단체다. 회원으로 등록되면 방송과 음원 플랫폼 등에서 자신의 음악이 활용될 경우 이에 따른 정당한 보상을 받을 수 있다.

단체 측은 최근 변화에 대해 “배우들의 대거 가입에 이어 개그맨 사이에서도 음악 실연자로서의 권리를 찾으려는 움직임이 흐름으로 자리 잡고 있다”고 설명했다. 이어 “과거 개그맨들의 음반 발매가 일회성 이벤트나 이색 행보로 여겨졌다면, 최근에는 이들의 음악 활동도 전문 뮤지션 못지않은 퀄리티와 진정성을 갖추고 있다”고 덧붙였다.

실제로 음실련에는 이미 다수의 희극인이 회원으로 활동 중이다. 유재석을 비롯해 김숙, 조혜련, 홍현희, 윤형빈, 양세형, 유세윤 등이 이름을 올리고 있다.

이같은 흐름은 음악 소비 환경 변화와도 맞닿아 있다는 분석이다. 스트리밍 서비스와 온라인 플랫폼 확대로 음원의 활용 범위가 넓어지면서, 참여한 콘텐츠에 대한 권리와 보상을 명확히 하는 것이 중요해졌기 때문이다. 음실련 측 역시 희극인을 포함한 다양한 대중문화 예술인의 참여가 늘고 있다고 전했다.