‘5월의 신부’ 되려다 550만원 더 든다…예식장·스드메, 5월이 가장 비싸

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올해 5월 결혼할 때 드는 비용이 지난 1월과 비교했을 때 500만원 이상 비싼 것으로 나타났다.

결혼 비용은 통상 수요가 몰리는 봄철에 가장 비싼데, 야외 활동과 사진 촬영에 최적인 날씨 덕분에 예약 전쟁이 벌어지기 때문이다.

14일 한국소비자원에 따르면 다음 달 결혼에 드는 비용은 전국 중간값 기준 결혼식장 1740만원, 스드메(스튜디오·드레스·메이크업) 289만원으로 총 2029만원이다.

이는 올해 결혼 비용 중 가장 비싼 금액이다.

지난 1월 결혼에 소요된 비용은 결혼식장 1190만원, 스드메 280만원으로 총 1470만원이었다.

월별로 최대 559만원 가격차이가 나는 셈이다.

결혼식에 드는 총 비용은 계절별로 성수기인 봄 가격이 3~5월 각각 1935만원, 2014만원, 2029만원으로 가장 높다.

이후 여름에 가격이 하락했다가 가을에 증가세를 보였다. 비수기인 겨울에는 1~2월 각각 1480만원, 1524만원으로 낮았다.

결혼식장 비용이 월별로 등락을 보인 반면 스드메 비용은 큰 차이가 없었다. 가장 비싼 10~12월 300만원이었고, 가장 저렴한 2월이 276만원이었다.