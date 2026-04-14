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순천시, 전 시민 ‘15만원 민생회복지원금’ 지급… 정부 지원과 별도

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순천=김선덕 기자 sdkim@segye.com
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전남 순천시가 소득 수준과 관계없이 전 시민에게 1인당 15만원의 민생회복지원금을 지급한다. 정부의 고유가 지원금과는 별도로 지급되는 자체 민생 안정 대책이다.

 

14일 순천시에 따르면 이번 지원금은 지급 기준일인 지난 2일부터 신청일까지 순천시에 주민등록 또는 체류지를 둔 시민 약 27만9000명을 대상으로 한다. 상위 30%를 포함한 전 시민을 포괄하는 보편 지원 방식이다.

순천시청 청사 전경. 순천시 제공
순천시청 청사 전경. 순천시 제공

신청 기간은 오는 20일부터 다음달 15일까지다. 신청 초기 혼잡을 줄이기 위해 첫 주에는 출생연도 끝자리에 따른 요일제가 적용된다. 다만 25일에는 주말에도 신청 창구를 운영해 요일제와 관계없이 누구나 신청할 수 있으며, 27일부터는 전 시민이 자유롭게 신청할 수 있다.

 

지원금은 ‘순천사랑상품권’ 형태로 지급된다. 모바일 또는 지류 중 선택할 수 있으며, 모바일 신청은 시 누리집 내 전용 사이트를 통해 가능하다. 지류 상품권은 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 방문해 신청하면 된다. 모바일 상품권 이용을 위해서는 지역상품권 앱(CHAK) 가입이 필요하다.

 

신청은 본인 신청이 원칙이며, 법정대리인이나 동일 세대원, 배우자 및 직계 존·비속에 한해 대리 신청이 가능하다. 이 경우 위임장과 관계 증빙서류를 제출해야 한다.

 

지급은 성인의 경우 개인별로 이뤄지며, 미성년자는 가구주에게 일괄 지급된다. 모바일 상품권은 신청 다음 날 지급되고, 지류 상품권은 현장에서 즉시 수령할 수 있다.

 

지원금 사용 기한은 오는 9월 30일까지로, 전통시장과 음식점, 동네마트 등 순천지역 가맹점에서 사용할 수 있다. 모바일 상품권은 카드 또는 QR 결제 방식으로 이용 가능하다.

 

순천시 관계자는 “고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 시민들의 생활 안정을 돕기 위한 조치”라며 “신청과 사용에 불편이 없도록 지속적으로 안내하겠다”고 말했다.

김선덕 기자

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