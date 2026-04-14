‘잘 태어났어’ 미소로 출산 전한 최유화

배우 최유화가 출산 소식을 알렸다.

14일 배우 최유화가 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘2026. 04. 09. Happy birthday baby 잘 태어났어’라고 적으며 함께 공개한 사진 중 하나. 최유화 사회관계망서비스(SNS)

14일 최유화는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 출산을 알리는 콘텐츠를 게재했다. 그는 ‘2026. 04. 09. Happy birthday baby 잘 태어났어’라고 적었다.

사진은 갓난아기가 누워 있었고, 최유화는 흐뭇한 표정으로 아기를 바라보는 모습을 담았다. 또 그는 잠든 아이 옆에서 함께 눈을 감고 입가에 미소를 띠며 다정한 모습을 연출했다.

소식을 전한 누리꾼들의 축하도 이어졌다. 배우 이종원은 ‘엄마는 위대하다!’고, 동현배는 ‘우와 유화야 너무 축하해’라고 댓글을 남겼다.

14일 배우 최유화가 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘2026. 04. 09. Happy birthday baby 잘 태어났어’라고 적으며 함께 공개한 사진 중 하나. 최유화 사회관계망서비스(SNS)

앞서 최유화는 결혼과 임신 소식을 깜짝 발표했다. 지난해 12월 그는 SNS에 “제가 올해 초에 사랑하는 사람과 비공개 결혼식을 올렸습니다”라고 밝히면서, “소중한 생명이 찾아왔다”고 말했다.

그는 “지독한 입덧의 시간을 견디고 이제야 안정기에 들어선 것 같아 조심스레 소식을 전한다”고 말하며 당시 근황을 덧붙였다.

또한 결혼과 임신을 겪으면서도 배우 활동에 대한 의지를 드러낸 바 있다. 그는 “엄마가 되어 더 폭넓은 연기로 찾아뵐 수 있도록 노력하겠습니다”라면서 “늘 응원해 주시는 마음들 감사히 받고 있습니다”라고 팬들에게 감사한 마음을 표현했다.

한편 그는 2010년 KBS ‘드라마 스페셜 – 위대한 계춘빈’으로 데뷔한 후 ‘마이 프린세스’, ‘부탁해요 캡틴’, ‘슈츠’, ‘미스트리스’, ‘라이프’, ‘달이 뜨는 강’, ‘국민사형투표’, ‘선산’, ‘이토록 친밀한 배신자’ 등 다양한 작품에 출연해 왔다.