파키스탄-이란-중앙아 무역수송로 개통…파키스탄, 첫 화물 보내

전문가 "파키스탄·이란 친밀 관계 반영"…中 일대일로에 역할 기대

파키스탄과 이란, 중앙아시아를 잇는 무역수송로가 개통됐다.



14일 튀르키예 뉴스통신 아나돌루 등에 따르면 파키스탄은 지난 10일 자국산 냉동육 수출화물을 파키스탄-이란 운송 회랑을 통해 중앙아시아 우즈베키스탄으로 처음으로 보냈다.

이란(왼쪽)과 파키스탄 국기. 파키스탄 일간 돈(DAWN) 캡처

해당 화물은 파키스탄 과다르항으로 간 뒤 이란 육로를 거쳐 우즈베키스탄 수도 타슈켄트로 향한다.



화물의 관세 절차를 최소화해 비용 절감 효과가 날 것으로 보인다.



특히 과다르항은 중국 일대일로(중국-중앙아시아-유럽을 연결하는 육상·해상 실크로드)의 핵심 인프라 사업인 중국-파키스탄 경제회랑(CPEC)의 일부이기도 하다.



앞서 파키스탄은 자체 수출규정을 완화해 자국산 식량과 의약품 등이 이란을 거쳐 중앙아시아로 수출되도록 조처했다.



이번 회랑 개통은 파키스탄이 미국과 이란 간 전쟁을 중재, 지난 7일 2주간 휴전을 이끌어낸 데 이은 것이어서 주목된다.



파키스탄 수도 이슬라마바드에서 지난 11일 열린 미국과 이란의 첫 종전협상에서 합의가 도출되진 않았으나 이란 핵프로그램을 제외한 일부 쟁점에는 진전을 본 것으로 전해졌다.



파키스탄 수도 이슬라마바드 소재 콰이드-이-아잠 대학교의 후사인 판와르 교수는 "회랑 개통은 심화하는 파키스탄과 이란 간 관계가 반영된 것으로 보인다"고 말했다.



판와르 교수는 파키스탄이 그동안 유엔 안전보장이사회 등 글로벌 무대에서 이란을 지지해왔다면서 "중동분쟁을 끝내기 위한 파키스탄의 이번 중재노력으로 양국관계가 더욱 친밀하게 됐다"고 덧붙였다.



또 중국도 회랑 개통을 위한 이란 측 협력을 촉구했다면서, 중국은 CPEC의 중앙아시아 연결을 희망하는데 파키스탄-이란 회랑이 중요한 역할을 할 것이라고 내다봤다.



CPEC는 파키스탄 과다르항과 중국 신장을 육로로 잇고 발전소 등을 건설하는 초대형 인프라 개발사업으로 2015년 시작됐다. 중국은 이 사업에 650억달러(약 96조4천억원) 이상을 쏟아부은 것으로 알려졌다.



파키스탄과 중앙아시아(아프가니스탄 포함)간 무역은 증가세를 보이고 있는데, 무역액은 2024년 19억2천만달러(약 2조8천억원)에서 지난해 24억1천만달러(약 3조6천억원)로 늘어났다.

<연합>