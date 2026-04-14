‘이제 경실이도 환갑이다, 실화냐?’ 조혜련, 유쾌한 이경실 환갑파티 현장 공개

개그맨 이경실이 환갑을 맞아 동료들과 특별한 시간을 보냈다.

지난 13일 조혜련은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이경실의 환갑을 기념 파티 현장 사진을 공개했다.

지난 13일 조혜련이 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 이경실의 환갑 기념 파티 현장 사진을 공개했다. 사진은 공개한 이경실의 환갑을 기념 하는 파티 현장 사진 중 하나. 조혜련 사회관계망서비스(SNS)

사진 속에는 개그맨 이경실을 중심으로 조혜련, 이홍렬, 이성미, 정선희, 김지선, 김효진, 전영미 등 동료들이 함께 자리해 화기애애한 분위기를 연출했다.

파티에는 특히 이경실의 이름으로 3행시를 지은 현수막이 걸려 있어 눈길을 끌었다. ‘이제 경실이도 환갑이다 실화냐?’라고 쓰여 이들 특유의 유쾌함을 담아냈다.

게시글에 조혜련은 “경실 언니 환갑파티 너무 의리있고 행복했다”라고 설명했다. 이어 “우리 멋지게 같이 살아가요 진짜 의리의 개그맨들 당신들이 있어서 행복합니다”라고 적었다.

지난 13일 조혜련이 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 이경실의 환갑 기념 파티 현장 사진을 공개했다. 사진은 공개한 이경실의 환갑을 기념 하는 파티 현장 사진 중 하나. 조혜련 사회관계망서비스(SNS)

또한 동료들에 대한 응원도 아끼지 않았다. 그는 “모두 믿음의 동지들 늘 응원합니다”라며 동료들의 이름을 나열했다.

이에 이경실은 “얼굴은 행복해서 계속 웃고, 가슴으로는 감사의 눈물을 흘린 날”이라고 소감을 밝히면서 조혜련에게 감사를 전했다.

한편 1966년생인 이경실은 올해 환갑을 맞았다. 그는 1987년 MBC 공채 코미디언 1기로 데뷔했다.