코스피, 협상 기대감에 장중 '6천피' 재돌파…5960선 마감

외인·기관 총 2조여원 '사자'…개인은 나홀로 2조원 순매도

'실적 기대' SK하이닉스 6% 급등…코스닥도 2% 상승 마감

코스피가 14일 미국과 이란 간 종전 협상에 대한 기대감이 커지면서 장중 '6천피'(코스피 6,000포인트)를 재돌파했다.

외국인과 기관이 합쳐서 2조원가량 순매수하며 지수를 끌어올렸다.

14일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 종가가 나오고 있다.

이날 코스피는 전장보다 159.13포인트(2.74%) 상승한 5,967.75에 거래를 마감했다.

지수는 전장 대비 151.38포인트(2.61%) 뛴 5,960.00으로 출발해 한때 6,026.52까지 올랐다.

코스피가 장중 6,000선에 재진입한 것은 미-이란 전쟁 발발 후 첫 거래일인 지난달 3일(장중 고가 6,180.45) 이후 처음이다. 당시 코스피는 7.24% 급락하며 5,791.91에 거래를 마감했다.

종가 기준으로 6,000선을 넘었던 건 미-이란 전쟁 발발 직전 거래일인 지난 2월 27일 6,244.13이 마지막이었다.

서울 외환시장에서 오후 3시 30분 기준 원/달러 환율은 전날보다 8.1원 내린 1,481.2원을 나타냈다.

유가증권시장에서 외국인과 기관은 각각 8천278억원, 1조2천559억원을 순매수했다. 반면에 개인은 2조3천932억원을 순매도했다.

외국인은 코스피200선물시장에서도 1조4천430억원 매수 우위였다.

간밤 뉴욕증시는 3대 주가지수가 동반 상승했다.

지난 13일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 301.68포인트(0.63%) 오른 48,218.25에 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 69.35포인트(1.02%) 상승한 6,886.24, 나스닥 종합지수는 280.84포인트(1.23%) 뛴 23,183.74에 장을 마쳤다.

미국과 이란의 종전 합의가 결렬되면서 위험 회피 심리가 강한 채로 장을 열었지만, 미국과 이란이 여전히 협의하고 있다는 기대감에 흐름이 뒤집혔다.

도널드 트럼프 미 대통령은 백악관에서 기자들과 만나 "(이란 측으로부터) 연락을 받아왔다"며 "그들은 합의를 매우 간절하게 원한다"고 말했다.

여기에 미국과 이란이 물밑에서 접촉을 이어가고 있다는 미국 언론 보도들도 나오자 주가가 장중 반등했다.

국내 증시도 미국발 훈풍에 반도체 대형주를 중심으로 상승 흐름을 탔다.

삼성전자[005930]는 2.74% 오른 20만6천500원에 거래를 마쳤다.

SK하이닉스는 이달 말 발표 예정인 올해 1분기 실적에 대한 기대감이 더해지며 6.06% 뛴 110만3천원에 장을 종료했다.

나머지 시가총액 상위종목 중 현대차[005380](2.72%), SK스퀘어[402340](10.34%), 두산에너빌리티[034020](0.40%)는 올랐고, LG에너지솔루션[373220](-0.37%), 한화에어로스페이스[012450](-0.46%)는 내렸다.

업종별로는 증권(6.98%), 전기·가스(4.11%), 전기·전자(3.55%) 등은 상승했고, 금속(-0.18%), 오락·문화(-0.72%)는 떨어졌다.

코스닥 지수는 전장보다 22.04포인트(2.00%) 오른 1,121.88로 장을 종료했다.

지수는 전장 대비 20.77포인트(1.89%) 오른 1,120.61로 출발해 상승세를 키워갔다.

코스닥 시장에서 개인은 1천149억원을 순매수한 반면에 외국인과 기관은 각각 632억원, 1천290억원을 순매도했다.

에코프로[086520](0.35%), 레인보우로보틱스[277810](2.90%), HLB[028300](7.55%)는 상승했고 에코프로비엠[247540](-0.60%), 알테오젠[196170](-0.14%), 삼천당제약[000250](-1.14%)은 하락했다.

신한투자증권 이재원 연구원은 "코스피는 재차 부각된 협상 기대감에 장중 전쟁 이후 첫 6,000선 돌파에 성공했다"며 "코스닥도 로봇·우주 등 성장주 강세에 1,100대를 기록했다"고 설명했다.

이날 유가증권시장과 코스닥 시장의 거래대금은 각각 26조6천676억원, 14조3천923억원으로 집계됐다.

대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 메인마켓 거래대금은 총 18조4천458억원이다.

<연합>