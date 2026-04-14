코스피, 협상 기대 속 2% 강세 마감…장중 6000선 돌파

미국과 이란이 협상 결렬 이후에도 양국간 소통이 지속되고 있다는 소식에 종전 낙관론이 확산하며 코스피가 14일 2%대 상승 마감했다.

이날 한국거래소에 따르면 전 거래일(5808.62)보다 159.13포인트(2.74%) 오른 5967.75에 마감했다.

지수는 이날 151.38포인트(2.61%) 오른 5960.00에 상승 출발해 견조한 흐름을 이어가다 오전 10시12뷴깨 6000.18을 기록하며 6000선 고지를 넘어섰다.

이후 5900선 후반에서 횡보를 거듭하던 지수는 장중 6026.52까지 올랐다가 상승폭을 줄여 5960선에서 거래를 마쳤다.

코스피가 장중 6000포인트를 넘어선 것은 미국과 이란의 갈등이 본격화 된 직후 첫 거래일이었던 지난달 3일(6165.15) 이후 42일 만이다.

지난 주말 증시 최대 관심사였던 미국과 이란의 휴전 협상이 결렬되면서 위험자산 회피 심리가 강화되자 지수는 전날 0.86% 하락한 5808선에서 마감했으나, 이날 반등에 성공했다.

복수의 외신에 따르면 미 대표단과 이란 지도부간 비공식 접촉이 지속되고 있으며, 이르면 오는 주말 양국이 2차 대면 협상 가능성을 검토 중인 것으로 전해지고 있다. 이에 따라 국제유가도 장중 100달러를 넘어섰다가 상승폭을 줄이는 등 제한적인 흐름을 유지했다.

간밤 뉴욕 증시 역시 장초 위험 회피 심리가 확산하며 불안한 흐름을 보였지만, 이 같은 소식이 전해진 직후 추세를 전환해 3대 지수 모두 강세로 마감했다.

증권가에서도 양측이 결국 협상에 도달할 것이란 시나리오에 무게를 싣고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 관련 소통이 지속되고 있다는 입장을 대외적으로 거듭 알리고 있으며, 호르무즈 해협에 대해서도 개방 가능성이 점쳐지는 상황이다.

이경민 대신증권 연구원은 "간밤 트럼프 대통령은 이란이 합의를 강하게 원하고 있다고 언급했고, 호르무즈 해협을 통과한 선박수도 이란 전쟁 이후 최고치를 기록하면서 협상 시나리오에 무게가 실리는 상황"이라며 "양국이 지속적으로 협상을 시도하고 있다는 점과, 전쟁의 핵심인 호르무즈 해협 개방 가능성이 부각되며 투자심리가 고조되고 있다"고 분석했다.

이날 유가증권시장에서 외국인과 기관은 각각 8374억원, 1조2542억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌었다. 개인은 이날 하루 2조3917억원을 팔아치우며 차익 실현에 나섰다.

대부분의 업종이 상승한 가운데 증권(6.11%), 복합기업(5.71%), 반도체(3.93%), 보험(3.85%), 자동차(2.19%) 등의 상승률이 두드러졌다.

코스피 시가총액 상위 종목 중에서는 실적 기대감이 커지면서 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 2.74%, 6.06% 올랐다. SK하이닉스는 장중 8.46% 급등한 112만8000원을 기록하며 신고가를 경신하기도 했다.

이밖에 현대차(2.72%), SK스퀘어(10.34%), 두산에너빌리티(0.40%), 기아(1.22%)가 상승한 반면 LG에너지솔루션(-0.37%), 한화에어로스페이스(-0.46%), 삼성바이오로직스(-0.90%) 등은 하락하며 혼조세로 마감했다.

이날 코스닥 지수는 전 거래일(1099.84)보다 22.04포인트(2.00%) 상승한 1121.88에 거래를 마쳤다.

시총 상위 종목 중 에코프로(0.35%), 레인보우로보틱스(2.90%), 에이비엘바이오(0.58%), HLB(7.55%), 코오롱티슈진(1.92%)은 상승했고, 에코프로비엠(-0.60%), 알테오젠(-0.14%), 삼천당제약(-1.14%), 리노공업(-1.59%) 등은 하락했다.

<뉴시스>