대구시, 복지 사각지대 뚫는 ‘그냥드림’ 확대

“복잡한 서류는 필요 없어요. 당장 끼니가 걱정이라면 일단 오세요.”

대구시는 갑작스러운 생계 위기에 처한 시민을 돕기 위한 ‘그냥드림’ 사업을 이달부터 군위군을 포함한 지역 내 모든 기초자치단체로 전격 확대한다고 14일 밝혔다. 전국 최초로 시내 전역에 촘촘한 복지 안전망을 구축한 것이다.

14일 김정기(오른쪽) 대구시장 권한대행이 서구에 있는 ‘그냥드림’ 사업장을 찾아 운영 현황을 점검하고 있다. 대구시 제공

김정기 대구시장 권한대행은 이날 서구에 있는 ‘그냥드림’ 사업장을 방문해 운영 현황을 점검하고 시민들의 목소리를 직접 청취했다. ‘그냥드림’은 소득 증빙이나 복잡한 신청 절차 없이 2만원 상당의 먹거리와 생필품 세트를 즉시 지원하는 파격적인 복지 모델이다.

시에 따르면, 지난해 12월 10곳으로 시작한 이 사업은 시범 운영 기간에만 누적 이용자 1만3913명을 기록하며 호응을 얻었다. 단순히 물품을 나눠주는 데 그치지 않고, 현장 상담을 병행해 복지 사각지대에 놓여있던 위기 사례 341건을 발굴, 기초생활보장과 긴급복지 서비스로 연계하는 성과를 냈다.

실제로 척추 장애와 우울증으로 고립됐던 50대 남성 A씨는 이곳을 찾았다가 밑반찬 지원은 물론 정신건강 상담까지 받게 됐다. 이혼 후 생계가 막막했던 60대 B씨도 ‘그냥드림’을 통해 긴급 생계비를 지원받으며 재기의 발판을 마련했다.

시는 이달부터 군위군 8개 읍∙면 행정복지센터까지 사업장을 확대해 총 18곳을 운영한다. 접근성을 높여 위기 가구를 선제적으로 발굴하겠다는 전략이다. 이용자는 주소지 관할 사업장을 방문하면 즉시 지원받을 수 있으며, 2회차 이용부터는 맞춤형 복지 상담이 의무적으로 병행된다.

김 권한대행은 “이 사업의 핵심은 단순한 물품 전달을 넘어 숨겨진 위기 가구를 찾아내 제도권 복지로 연결하는 것”이라며 “갑작스러운 위기에 직면한 시민들이 주저하지 말고 그냥드림의 문을 두드려 주길 바란다”고 강조했다.