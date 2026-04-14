우원재, 2년 만의 신보 ‘mp3’ 공개…비비·키드밀리 지원사격

래퍼 우원재가 오랜 공백을 깨고 새 앨범으로 돌아온다.

두오버엔터테인먼트

우원재는 오늘(14일) 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 EP ‘mp3’를 선보인다. 이번 앨범은 약 2년 만에 발표하는 신보이다.

신보에는 타이틀곡 ‘싸가지 (Feat. 비비 (BIBI))’를 비롯해 ‘서른 (30)’, ‘끼리끼리’, ‘Online Hate(온라인 헤이트)’, ‘개소리(Feat. Kid Milli, TOMMY YANG)’, ‘Cap(캡)’, ‘Slow Down(슬로우 다운) (Feat. The Quiett)’ 등 총 7곡이 수록됐다.

그중 타이틀곡 ‘싸가지’는 가수 비비가 참여해 완성도를 더했다. 이 곡은 힙합 신을 향한 솔직한 시선과 태도를 담아내 기대감을 증폭시켰다. 피처링을 맡은 비비는 우원재와 뮤직비디오에서도 함께 호흡을 맞추며 색다른 분위기를 선사할 예정이다.

타이틀곡 ‘싸가지 (Feat. 비비 (BIBI))’ MV 티저 캡처. 두오버엔터테인먼트

이번 앨범은 코드 쿤스트(CODE KUNST)를 비롯해 타미양(TOMMY YANG), 더 콰이엇(Dakshood, Maalib) 등이 참여한 것이 특징이다.

우원재는 이번 EP를 통해 ‘mp3’라는 디지털 음원 형식을 하나의 키워드로 삼아, 자신의 감정과 메시지를 전달하겠다고 알려졌다.

이에 일각에서는 독보적인 음악적 색채로 힙합 신 대표 아티스트로 자리매김한 우원재가 ‘mp3’로 어떤 활약을 이어갈지 주목된다고 전했다.

한편 우원재는 1996년생 래퍼로 2017년 9월 4일 ‘시차’를 통해 데뷔했다. 그는 Mnet 프로그램 ‘SHOW ME THE MONEY 6’에 출연해 3위라는 기록을 세우며 대중에게 얼굴을 알리기도 했다.