르노코리아, 2028년 부산서 전기차 생산

니콜라 파리 사장 계획 밝혀

2027년엔 SDV 첫 출시 승부수

르노코리아가 2029년까지 해마다 신차를 출시하고 2027년 소프트웨어 중심 차량(SDV), 2028년에는 국내에서 전기차 생산에 나선다.

니콜라 파리 르노코리아 사장이 14일 서울 용산구 그랜드 하얏트 호텔에서 기자간담회를 열고 중장기 전략을 발표하고 있다. 르노코리아 제공

니콜라 파리 르노코리아 사장은 14일 서울 용산구 그랜드 하얏트 호텔에서 열린 취임 첫 기자간담회에서 “순수 전기차와 하이브리드를 전동화 전략의 두 축으로 이어간다는 르노그룹의 전략에 따라 르노코리아도 2029년까지 매년 한 대의 신규 차량을 출시할 것”이라고 밝혔다. 그는 “‘퓨처레디’ 전략 아래 2028년 부산 공장에서 르노의 차세대 전기차 생산, 2027년 SDV 출시 및 인공지능 중심 차량(AIDV)으로 도약을 준비하고 있다”고 했다. 퓨처레디는 지난달 10일 르노그룹이 발표한 중장기 전략으로, 2030년 연간 최소 200만대 판매를 목표로 전동화와 라인업 확장에 나서겠다는 것이 골자다.

르노코리아는 부산 공장에서 생산할 차세대 전기차의 경쟁력을 높이기 위해 전기차 배터리의 국내 공급망도 조성할 계획이다. SDV 첫 출시 이후 도심 환경에서도 구현 가능한 레벨2++ 수준의 엔드 투 엔드(E2E) 방식 자율주행과 AIDV로의 전환에도 속도를 낸다. 또 24개월 만에 개발된 그랑 콜레오스와 같이 신차 개발 기간을 2년 이내로 단축할 방침이다.

파리 사장은 특히 올해 초 출시한 필랑트에 대한 자신감을 드러내며 현대차·기아의 대항마를 자처했다. 그는 “스포츠유틸리티차(SUV)의 다재다능함과 세단의 안락함을 접목해 국내 최초로 현대차·기아의 대체재가 될 수 있는 SUV를 선보였다고 생각한다”며 “모든 소비자가 현대차·기아 대신 르노를 선택한 것을 자랑스러워할 수 있도록 만들겠다”고 강조했다.