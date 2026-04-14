한동훈 재보선 등판 장·한 갈등 또 불붙나 [6·3 지방선거]

보수단일화 주장에 지도부 발끈



韓 “부산 북갑 시민위해 정치할 것”

김도읍 “당에 무공천 의견 전달”

당 지도부 “말도 안 돼” 선그어

與 차출설 하정우 “아직 할 일 많아”

국민의힘에서 제명된 한동훈(사진) 전 대표가 6·3 지방선거와 함께 치러지는 국회의원 재보선 출마 절차에 돌입하면서 수면 아래로 가라앉았던 당내 갈등이 재점화되는 모양새다. 한 전 대표는 14일 더불어민주당 전재수 부산시장 후보의 지역구인 부산 북갑에 전입신고를 하며 몸풀기에 들어갔고, 당내에서는 해당 지역 공천 여부를 두고 벌써부터 이견이 분출하고 있다.

한 전 대표는 이날 CBS 라디오 인터뷰에서 “부산 북구에서 시민들의 삶을 조금이라도 더 나아지게 하기 위해 최선을 다해 보겠다”며 “이곳에서 계속 정치하겠다”고 의지를 다졌다.

부산을 지역구로 둔 4선의 김도읍 의원은 이날 기자들과 만나 당 차원의 부산 북갑 무공천 결정을 요구했다. 그는 “한 전 대표의 부산 북갑 출마가 기정사실인 상황에서 민주당도 후보를 내고 우리 당에서도 후보를 내 3자구도가 되면 우리 당이 힘들지 않겠느냐”며 “당 후보를 내지 않고 범보수 단일구도로 선거를 치르는 것이 방법이 될 수 있다”고 말했다. 김 의원은 이 같은 의견을 당 지도부에도 전달했다고 설명했다. 앞서 북갑 당협위원장을 맡고 있는 서병수 전 의원도 “한 전 대표와 국민의힘 후보 연대가 필요하다”고 제안했다.



반면 한 전 대표와 줄곧 ‘당원 게시판’ 논란 등으로 갈등을 빚어왔던 당권파는 무공천 주장에 불편한 감정을 숨기지 않고 있다. 조광한 최고위원은 YTN 라디오에서 한 전 대표를 겨냥해 “당에서 제명돼 무소속으로 나가는데 거기에 무공천을 한다는 것은 정상적 사고가 아니다”며 “말이 안 되는 이야기”라고 일축했다. 최수진 원내수석대변인도 “북갑은 중요한 위치로, 공당으로 후보를 안 내는 것은 말이 안 된다. 국민의힘 후보를 낼 것”이라고 당의 공천 방침을 재확인했다.



국민의힘 내에선 부산 재선 의원 출신 박민식 전 국가보훈부 장관이 북갑 출마를 준비하고 있고, 친윤(친윤석열)계 강경파로 꼽히는 김민수 최고위원의 전략공천도 거론된다.



여당에서 북갑 출마 요구를 받고 있는 하정우 청와대 AI미래기획수석은 이날도 “당분간은 청와대에 집중해서 일하는 것을 선호한다”며 선을 그었다. 하 수석은 SBS 라디오에 출연해 ‘단도직입적으로 (재보선에) 나가냐, 안 나가느냐’는 질문에 “대통령께서 일을 열심히 하라고 했으니 일을 해야 한다”며 “지금 기준으로는 청와대에서 열심히 해야 한다”고 답했다. 하 수석은 선거가 임박한 5∼6월에도 “(청와대에 있을) 확률이 높아 보인다”고 덧붙였다. 결국 최종 차출 여부는 이재명 대통령의 결단에 달렸다는 지적이 나오는 가운데, 청와대 관계자는 “국정과제로서 AI가 갖는 중요성도 고려하고, 여러 차원에서 고민해야 한다. 결정된 바가 없다”고 전했다.