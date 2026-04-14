3차원 스캔 분석 유산 실측 SW… ‘아치 3D라이너’ 장영실상 수상

국가유산청 국립문화유산연구원은 국가유산 연구개발사업(R&D) 성과로 개발된 문화유산 실측 소프트웨어 ‘아치 3D라이너(Arch3D Liner)’가 14일 서울 용산구 피스앤파크컨벤션에서 열린 시상식에서 IR52 장영실상을 수상했다고 밝혔다.

14일 IR52 장영실상 시상식에서 임종덕 국립문화유산연구원장(가운데)과 캐럿펀트 관계자들이 수상 후 기념사진을 촬영하고 있다. 국가유산청 제공

‘대한민국형 노벨상’으로 불리는 IR52 장영실상은 과학기술정보통신부가 주최하는 산업기술 분야 최고 권위의 상으로, 1년(52주) 동안 매주 우수 혁신제품을 선정해 시상한다. 아치 3D라이너는 3차원 스캔 데이터를 분석해 문화유산의 시대·재질·형태를 자동 인식하고 실측 도면을 추론하는 지능형 소프트웨어다. 기존 수작업 대비 작업 시간을 8배 이상 단축한 것이 핵심 성과로 꼽힌다.



이 소프트웨어는 연구원이 2021년부터 추진해온 ‘국가유산 스마트 보존·활용 기술개발’ 사업의 성과물이다. 동국대학교 WISE캠퍼스를 주관으로, 주식회사 캐럿펀트와 한국전통문화대학교 산학협력단이 공동 참여해 개발했다.



국가유산청은 이번 수상을 계기로 연구개발 성과의 사업화와 판로 확대를 적극 지원해 나갈 방침이다.