조국, 경기 평택을 출사표… 범여권 후보단일화 최대 변수로 [6·3 지방선거]

진보진영 ‘재보선 교통정리’ 관심



“국힘 제로… 확실하게 승리” 강조

민주 겨냥 “귀책사유 당 무공천을”

일찌감치 출마 진보당 김재연 반발



‘전 지역 공천’ 방침 민주도 고심

안산갑, 친명 김남국vs친문 전해철

송영길·김용 출마지 놓고도 신경전

더불어민주당이 6·3 재·보궐선거에 ‘전 지역 공천’ 방침을 밝힌 가운데 조국혁신당 조국(사진) 대표가 경기 평택을 출마를 선언했다. 여당 지도부는 인천 계양을, 경기 안산갑 등 주요 지역의 당내 교통정리도 마무리하지 못한 상황에서 제3지대와의 단일화라는 변수까지 더해지며 정청래 대표의 고심도 깊어지고 있다.

조 대표는 14일 국회에서 기자회견을 열고 ‘국민의힘 제로’, ‘부패 제로’, ‘험지 출마’ 등의 명분을 내걸고 평택을 출마를 공식화했다. 조 대표는 황교안 전 국무총리의 출마 등을 거론하며 “저 조국만이 유일하게 이러한 극우 내란 정치세력을 모두 격퇴하고, 민주개혁 진영의 확실한 승리를 가져올 수 있다”고 강조했다. 민주당을 향해선 “귀책사유가 있는 정당이 무공천을 해야 한다”고 강조했다. 평택을은 이병진 전 민주당 의원의 공직선거법 위반으로 당선무효형이 확정되면서 재선거가 열리는 곳이다.



진보당 김재연 상임대표가 일찌감치 출마 선언한 데 이어 조 대표까지 가세하며 평택을은 진보 진영 내 최대 격전지로 부상했다. 당초 조 대표의 부산 북갑, 경기 하남갑 출마 가능성도 거론됐지만, 민주당에 아직 뚜렷한 평택을 주자가 없다는 점과 진보당과의 단일화 국면에서도 주도권을 쥘 수 있다는 판단이 작용한 것으로 보인다. 조 대표는 회견에서 “누가 승리 경쟁력이 있느냐고 감히 말씀드리면 저”라며 “어부지리로 국민의힘이 당선되지 않을 것”이라고 했다.



진보당은 “연대와 신의를 저버렸다”며 거세게 반발했다. 김 상임대표는 조 대표 출마선언 직후 “대의도 명분도 없는 평택 출마를 철회하라”고 직격했다. 그는 ‘험지 출마’를 내세운 조 대표를 향해 “고향 부산, 첫 직장이었던 울산 같은 곳이야말로 쇄빙선으로서 몸을 던져야 할 험지가 아니냐”라고 비판했다. 진보당은 김 상임대표의 원내 진입을 최우선 목표로, 경쟁력 있는 울산시장 선거 등을 협상카드로 한 민주당과의 연대를 추진해 왔다. 하지만 조 대표 출마로 전략 구상이 꼬여버린 셈이다.

선관위 분주한 손길 제9회 전국동시지방선거를 50일 앞둔 14일 대구 서구 대구시선거관리위원회 회의실에서 선관위 관계자들이 선거 절차 및 투표 참여 홍보를 위한 포스터와 안내문 등을 검수하고 있다. 대구=뉴스1

민주당은 ‘전 지역 공천’ 기조를 유지하며 견제에 나섰다. 경기 평택병을 지역구로 둔 김현정 원내대변인은 “(평택을은) 지난 총선, 대선에서도 (민주당이) 압승하고 신도시로 젊은 층, 삼성전자가 들어와서 험지가 아니다”며 “그렇게 따지면 (경기) 하남갑이 더 험지”라고 꼬집었다. 다만 범여권의 다자 구도가 표 분산으로 이어질 가능성을 감안하면, 영·호남 등에서의 연대를 포함한 제3지대와의 단일화는 여전히 지도부가 풀어야 할 과제로 남아 있다.



민주당 내 공천 경쟁도 치열해지고 있다. 경기 안산갑 보궐선거는 원조 친명(친이재명)으로 꼽히는 김남국 대변인과 친문(친문재인)계 전해철 전 의원이 출마선언을 하면서 ‘친명 대 친문’ 빅매치가 구도가 형성됐다. 여기에 김용 전 민주연구원 부원장의 출마 가능성도 거론된다. 김 전 부원장은 전날 기자간담회에서 “경기도 보궐선거에 출마하고 싶고, 출마할 예정”이라고 밝혔다. 간담회에 참석한 민주당 김현 의원도 “안산병 박해철 의원과 안산을 김현 의원이 왔다고 기록해 달라”고 말해 김 전 부원장의 안산갑 출마 가능성에 힘을 실었다.



이재명 대통령의 지역구였던 인천 계양을은 친명 간 경쟁이 벌어지고 있다. 이 대통령의 핵심 측근인 김남준 전 청와대 대변인과 이 대통령에게 계양을을 물려줬던 민주당 송영길 전 대표 모두 물러서지 않으면서다. 이들은 지난달 하루 차이로 인천 계양구에서 출판기념회를 열어 ‘계양을 사수’에 나서기도 했다. 일각에선 당 지도부가 송 전 대표를 광주에 전략공천하는 방안도 거론되지만, 가능성은 낮다는 평가가 지배적이다. 전남광주 통합시장 선거 결과에 따라 민형배 의원의 지역구인 광주 광산을 보궐선거가 열릴 수 있지만, 송 전 대표가 민 의원의 경쟁자인 김영록 전남지사의 후원회장을 맡고 있는 점을 고려하면 광산을 출마 가능성은 낮다는 관측이다. 당 지도부는 경기 하남갑, 인천 연수갑, 전북 군산김제부안갑·을 등을 ‘대안 카드’로 검토하며 교통정리에 나설 것으로 보인다.