여야 지지율 백중세… 경남 51% “행정통합 찬성” [6·3 지방선거 민심지도]

부울경 통합론과 정당 지지도



정당 선호 42%·35% 오차범위 내

중도, 민주 더 지지… 40대 61% 쏠림

6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당과 국민의힘의 부산·경남 지역 내 정당 지지율이 각각 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.5%포인트) 안에서 백중세를 이루고 있는 것으로 14일 나타났다. 다만 두 지역 내 중도층은 민주당을 더 많이 지지했다. 경남의 유권자 절반 이상은 부산·울산·경남(부울경) 행정 통합에 찬성하는 것으로 조사됐다.



세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 9∼10일 부산의 만 18세 이상 유권자 805명을 대상으로 여론조사한 결과 민주당(42%)과 국민의힘(35%) 지지율이 경합 중이었다. 조국혁신당(3%), 진보당(2%), 개혁신당(2%)이 뒤를 이었다.

제9회 전국동시지방선거를 50일 앞둔 14일 대구 서구 중리동 대구시선관위 회의실에서 직원들이 지방선거 선거 절차 및 투표 참여 홍보를 위한 포스터, 리플릿, 투표 절차 안내도 등 준비 상황을 점검하고 있다. 연합뉴스

부산에서 민주당을 가장 많이 지지하는 연령층은 40대(66%)였다. 반대로 국민의힘을 가장 많이 지지하는 연령층은 70세 이상(61%)이었다.



정치 성향별로 보면 보수층의 국민의힘 지지율은 66%였고, 진보층의 민주당 지지율은 77%였다. 중도층에선 국민의힘(25%)보다 민주당(44%)을 지지한다는 응답률이 더 높았다.



경남의 만 18세 이상 유권자 806명을 대상으로 지난 7∼8일 실시한 조사에선 민주당(39%)과 국민의힘(33%) 정당 지지율이 부산에 비해 더욱 접전 양상이었다. 이어 조국혁신당(2%), 진보당(1%), 개혁신당(2%) 순이었다.



경남에서 민주당을 가장 많이 지지하는 연령층은 40대(61%)였다. 50대(50%), 60대(36%), 30대(33%), 70세 이상(27%), 18∼29세(17%)가 뒤를 이었다. 반대로 국민의힘을 가장 많이 지지하는 연령층은 70세 이상(56%)이었다. 이후 18∼29세(42%), 60대(36%), 50대(31%), 30대(22%), 40대(11%) 순이었다.



이 밖에 경남 유권자의 51%는 부울경 행정 통합에 찬성했다. 반대는 39%, 모름·응답 거절은 10%였다. 지지 정당별로 보면 개혁신당(76%) 지지층이 가장 많이 찬성했다. 투표 의향별로 보면 ‘반드시 할 것’이라는 응답자의 54%가 행정 통합에 찬성했다. 반면 ‘투표하지 않겠다’는 응답자의 50%는 반대하는 것으로 나타났다.