“민생이 최우선”… 신공항·TK통합 각 7%로 후순위 밀려 [6·3 지방선거 민심지도]

대구 최대 현안 물어보니…



신청사 이전 선택도 2%에 그쳐

서구 포함 2권역, 주거안정 11%

‘안전 불안’ 지역특성 일부 반영

시장 최우선 자질, 정당보다 성과

대구시민들은 6·3 지방선거를 두 달 여 앞두고 정치 성향과 관계없이 일자리 창출과 지역경제 활성화를 대구시의 최우선 과제로 꼽았다. 대구시장 후보의 조건으로도 소속 정당이나 이념 성향보다는 지역 현안 해결 능력과 시정 성과를 중시하는 등 실용적 기준에 무게를 두는 것으로 나타났다.



14일 세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 10∼11일 대구지역 만 18세 이상 805명을 대상으로 실시한 여론조사에서 ‘현재 대구가 가장 우선적으로 해결해야 할 현안’으로 일자리 창출과 지역경제 활성화를 꼽은 응답이 65%로 가장 높게 나타났다. 주거 안정과 생활여건 개선을 시급한 과제로 꼽은 응답은 8%로 뒤를 이었다. 대구시민 10명 중 7명 가까이가 ‘민생 현안’을 최우선 과제로 꼽은 셈이다.

대구 서문시장에 방문객들의 발길이 이어지고 있다. 연합뉴스

대구·경북(TK) 신공항 건설 및 이전과 교통 인프라 확충·도시 발전, 대구·경북 행정통합 문제는 상대적으로 중요도가 낮은 것으로 나타났다. 이들 세 가지 사안을 대구의 우선 과제로 꼽은 응답은 각각 7%로 조사됐다. 대구시 신청사 이전을 선택한 응답자는 2%에 그쳤다. 기타는 1%였다.



지역별로 보면 대구 전 권역에서 일자리 창출과 지역경제 활성화를 우선 현안으로 꼽은 응답이 60%를 웃돌며 압도적으로 높았다. 그 외 현안에서는 지역별 특성이 일부 반영된 것으로 분석된다. 2권역(남구·서구·수성구·중구)에서는 주거 안정과 생활여건 개선을 선택한 응답이 11%로 나타났는데 이 권역에서 가장 많은 인구수를 가지고 있는 수성구는 대구의 대표적 부촌이고, 서구는 2023년 실시된 사회안전망지수 조사에서 하위권을 기록한 자치단체다. TK 신공항 유치로 대구시에 편입된 군위군이 포함된 1권역에서는 TK 신공항 건설 및 이전 문제를 꼽은 응답이 10%로 집계됐다. 1권역에는 현재 대구공항이 위치한 동구도 포함되어 있다.



연령별로 봤을 때도 일자리 창출과 지역경제 활성화에 대한 요구가 가장 큰 것으로 나타났다. 특히 18∼29세와 30·50대에서는 고용 창출과 지역경제 회복을 우선 과제로 꼽은 응답이 70%를 넘어섰다. 40대와 60대에서도 각각 64%, 63%가 일자리 창출 문제를 중요하게 봤다. 70세 이상에서는 51%가 해당 사안을 최우선 과제로 꼽았다.

남녀 모두 일자리 창출과 지역경제 활성화를 최우선 과제로 꼽은 가운데, 세부 현안에서는 일부 인식 차이를 보였다. 여성 응답자의 9%는 주거 안정과 생활여건 개선을 우선 해결해야 할 현안으로 꼽은 반면, 남성은 6%였다. 반대로 TK 신공항 건설 및 이전 문제를 중요하게 본 응답은 남성이 10%, 여성은 5%였다.

대구 유권자들은 대구시장 후보의 조건으로도 문제 해결 역량과 정책 및 행정 성과를 중요하게 보는 것으로 나타났다.



대구시민을 대상으로 ‘이번 대구시장 선거에서 무엇을 가장 중요하게 고려하겠느냐’고 물은 결과, 지역 문제 해결과 시정 성과에 대한 기대를 꼽은 응답이 33%로 가장 많았다. 이어 공약 내용과 실현 가능성(18%), 후보의 경험과 능력(13%), 시민과의 소통 능력 및 공감도(12%) 순으로 나타났다. 도덕성과 청렴성은 11%, 소속 정당과 정치적 성향은 7%로 집계됐다.

대구 서구 경덕여자고등학교에서 '새내기유권자 생애 첫 투표 약속 캠페인'이 진행되고 있다. 연합뉴스

지지 정당별로 보면 더불어민주당 지지자의 36%가 지역 문제 해결과 시정 성과에 대한 기대를 가장 중요하게 꼽은 반면, 국민의힘 지지자는 29%였다. 민주당 지지층에서는 이어 공약 내용과 실현 가능성(19%), 후보의 경험과 능력(14%)이 뒤를 이었다. 반면 국민의힘 지지층은 후보의 경험과 능력이 15%, 공약 내용과 실현 가능성은 14%였다. 특히 국민의힘 지지층에서는 도덕성과 청렴성을 꼽은 응답이 13%였고 민주당 지지층은 7%였다.



연령별로 보면 20대를 제외한 전 연령대에서 지역 문제 해결과 시정 성과에 대한 기대를 대구시장 후보의 최우선 조건으로 꼽았다. 다만 30·40·50대에서는 해당 응답이 모두 30%를 넘어선 반면, 70세 이상에서는 23% 정도였다. 20대의 31%는 공약 내용과 실현 가능성을 가장 중요하게 고려한다고 답했다. 70세 이상에서는 후보의 경험과 능력을 중시한다는 응답(19%)이 전 연령대 중 상대적으로 높은 수준을 보였다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.