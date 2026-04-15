균형발전·행정통합 과제 지역·정당별로 인식차 [6·3 지방선거 민심지도]

경남 현안·도지사 선택 기준은



유권자 절반은 “일자리·지역경제”

4개 권역별로 현안 관심도 엇갈려

도지사 고려 사항은 ‘실천력’ 최다

경상남도 유권자 10명 중 5명가량은 6·3 지방선거를 앞두고 일자리 창출과 지역경제 활성화를 가장 시급한 현안으로 꼽는 것으로 나타났다. 서부경남 균형발전, 부울경(부산·울산·경남) 행정통합, 남부내륙철도 등 주요 현안에 대한 관심은 지역별·지지정당별로 엇갈렸다. 도지사 선거에서 중요하게 보는 자질에서 진보층은 ‘도정 성과’를, 보수층은 ‘도덕성과 청렴성’을 중시하는 것으로 분석된다.

경남도청 전경. 경남도 제공

세계일보가 한국갤럽에 의뢰해 지난 7∼8일 경남 지역 만 18세 이상 유권자 806명을 대상으로 경남에서 가장 우선적으로 해결해야 할 현안을 물은 결과, 응답자의 46%가 ‘일자리 창출 및 지역경제 활성화’를 꼽았다. 서부경남 등 지역균형 발전이 13%였고, 부울경 행정통합 등 광역권 협력 강화(10%), 남부내륙철도 등 교통 인프라 확충(10%), 주거·복지 등 생활여건 개선(10%), 우주항공·방산·기계 등 주력산업 육성(9%)으로 나타났다.

전 지역에서 일자리 창출을 가장 중요한 현안이라고 답한 가운데, 일부 현안을 두고선 지역별로 인식 차이가 있었다. 이번 조사에서는 경남을 4개 권역으로 나눠 조사했는데, 이 중 부산과 인접한 김해·양산(2권역)에선 행정통합을 중요과제라고 보는 응답이 18%를 차지해 다른 권역에 비해 상대적으로 높은 관심도를 보였다. 서부·남부 경남 지역에서는 ‘지역균형발전’에 대한 요구가 높았다. 3권역(거창·밀양·산청·의령 등)에서는 서부경남 등 지역균형발전에 대한 응답이 17%, 거제·통영·고성 등이 포함된 남부 지역(4권역)에서는 20%였다. 특히 4권역에서는 현재 추진 중인 남북내륙철도가 우선순위라는 답이 16%로 두 자릿수대를 기록했다.

지역별 현안 인식 차이는 지지정당별로도 나타났다. 국민의힘 지지자들 사이에선 서부경남 지역균형발전에 대한 관심이 상대적으로 컸다. 국민의힘 지지층 중 17%가 지역균형발전이 중요하다고 봤다. 더불어민주당 지지자들 사이에선 부울경 행정통합(12%)과 교통 인프라 확충에 대한 응답(12%)이 두 자릿수대를 기록했다.

도지사 선거에서 무엇을 고려하겠느냐는 질문에는 후보의 ‘실천력’을 보겠다는 응답이 가장 많았다. 경남도민의 20%는 주요 고려 요소로 ‘지역 문제 해결 및 도정 성과 기대감’을 꼽았고, ‘공약 내용 및 실현 가능성’이 19%였다. ‘도덕성과 청렴성’은 16%, ‘도민과의 소통 능력’은 15%, ‘후보의 경험과 능력’은 14%였다.



도지사에 필요한 역량을 둘러싼 인식도 지지정당에 따라 갈렸다. 민주당 지지자들 사이에선 지역 문제 해결(20%)·공약 내용 등 실현가능성(24%) 등을 중시하는 답변이, 국민의힘 지지자들 사이에선 ‘도덕성과 청렴성’(22%)을 가장 중요하게 본다는 응답이 주목되는 부분이다.