“말뿐인 공약은 NO”… ‘실현 가능성’ 가장 중요시 [6·3 지방선거 민심지도]

PK 유권자 후보 공약·현역 평가는



‘공약 타당성’ 33%·‘추진력’ 32%

박형준 시장 직무 “잘못했다” 48%

박완수 지사 도민 56% ‘긍정’ 평가

부산·경남(PK) 유권자들은 50일 앞으로 다가온 6·3 지방선거에서 후보 공약을 평가할 때 ‘실현 가능성’을 가장 중요하게 보는 것으로 나타났다. 공약이 실제로 우리 지역을 어떻게 바꿀 수 있는지를 중요하게 따진 셈이다. 국민의힘 소속인 박형준 부산시장, 박완수 경남도지사에 대한 평가는 엇갈렸다.

박형준 부산시장과 박완수 경남도지사. 뉴스1·뉴시스

세계일보가 지난 9일부터 10일까지 한국갤럽에 의뢰, 부산지역 유권자 805명을 상대로 실시한 여론조사에서 부산지역 선거 공약 평가 시 어느 부분을 가장 중요하게 고려하느냐는 질문에 33%가 공약 내용의 타당성과 실현 가능성이 가장 중요하다고 답했다. ‘후보의 정책 추진력과 실행 의지’가 중요하다고 답한 비율은 32%였다. 이어 ‘공약이 실제로 가져올 효과’가 15%, ‘공약 이행을 위한 재원 조달 방안의 구체성’이 11%였다.

연령, 권역, 정치성향별로 공약 내용 타당성·실현 가능성과 정책 추진력을 중요하게 본다는 답변이 다수를 차지하고 재원 조달의 구체성 부분은 10% 내외의 저조한 답변을 기록했다. 18∼29세와 30대 유권자에서는 43%가 공약 내용 타당성·실현 가능성을 중요하게 본다고 답변한 점이 눈에 띄는 대목이다. 70세 이상 유권자에서는 공약 내용 타당성·실현 가능성이 중요하다는 답이 24%, 정책 추진력이 중요하다는 답은 35%였다.



지난 7일부터 8일까지 경남 지역 806명의 유권자를 상대로 실시한 여론조사에서도 비슷한 흐름이 나타난다. 경남 유권자의 33%가 ‘공약 내용의 타당성과 실현 가능성’을, 32%가 ‘후보의 정책 추진력과 실행 의지’를, 18%는 ‘공약이 실제로 가져올 효과’를, ‘공약 지원을 위한 재원 조달 방안의 구체성’이 중요하다는 답은 9%였다.

이 지역 18∼29세와 30대 유권자에서는 공약 내용 타당성·실현 가능성을 중요하게 본다고 답변한 비율이 각각 39%, 41%였으며, 70세 이상 유권자에서는 공약 내용 타당성·실현 가능성이 중요하다는 답이 23%, 정책 추진력이 중요하다는 답은 30%였다.

박형준 부산시장 직무수행에 대해서는 부산 유권자 중 43%가 잘했다, 48%가 잘못했다고 평했다. 어느 쪽도 아니다라는 답변은 3%, 모름·응답거절은 5%였다. 자신의 정치성향이 ‘보수’라고 한 응답자 중 60%가 그의 직무수행을 긍정평가한 반면, ‘진보’층에서는 71%가 그의 직무수행을 부정평가했다. ‘중도’층에서는 긍정·부정 평가 비율이 38%, 50%였다. 반면 박완수 경남도지사에 대해서는 경남도민의 56%가 긍정평가했고, 잘못했다는 응답은 30%였다. 어느 쪽도 아니다라는 답은 4%, ‘모름·응답거절’은 10%였다. 박 지사는 민주당 지지층에서 38%, 정치성향 ‘진보’ 응답자 중에서 43%의 긍정 평가를 받았다.