李 높은 지지율에도… 정권 지원 vs 견제 오차범위 [6·3 지방선거 민심지도]

부산·경남 민심 향방



부산 48% vs 41%… 바뀔 수도

李 국정 긍정평가는 60% 이상

부산·경남(PK) 지역에서는 이재명 대통령의 국정수행에 대해 60%를 웃도는 높은 지지율이 나타났다. 이러한 높은 지지세가 50일 남은 6·3 지방선거에서의 여당지지로 이어질지는 미지수다. 대통령 국정운영에는 힘을 실어주면서도 지방선거에서는 견제론을 함께 고려하는 민심이 감지되기 때문이다. PK 민심이 아직 완전히 한 방향으로 굳어지지 않았다는 해석이 나온다.



세계일보가 지난 9일부터 10일까지 한국갤럽에 의뢰, 부산지역 유권자 805명을 상대로 실시한 여론조사에서 이 대통령 직무수행 평가에 대해 ‘잘하고 있다’는 답은 67%, ‘잘못하고 있다’는 답은 28%로 나타났다. ‘어느 쪽도 아니다’는 2%, ‘모름·응답거절’은 3%였다.

이재명 대통령. 연합뉴스

연령대별로 18∼29세(47%)에서만 긍정평가가 50% 밑을 기록했고 다른 연령대 모두에서 60% 이상의 높은 지지세를 보였다. 특히 40대에서는 82%가 이 대통령 직무수행을 긍정평가했다. 정당별로 볼 때 더불어민주당 지지층이 98%의 압도적 지지를 보냈고, 국민의힘 지지층에서도 이 대통령 국정수행 긍정평가 비율은 36%에 달했다. 부정평가 비율은 56%였다.



높은 이 대통령 지지율이 그대로 지방선거에서의 민주당 지지율로 연결되는 것은 아니다. 부산시민 대상 조사에서 이번 지방선거에서 ‘국정지원을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다’는 대답은 48%, ‘정권견제를 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다’는 답은 41%로 정확히 오차범위 내였다. 모름·응답거절은 11%였다. 이 대통령 직무수행은 긍정적으로 보나, 선거에서 견제는 필요하다는 심리가 일정 부분 작동하고 있는 것이다. 대통령 긍정평가자 중 69%가 ‘여당 승리’가 더 필요하다고 답한 반면, 22%는 ‘야당 승리’가 필요하다고 답했다. 대통령 부정평가자 중 ‘여당 승리’가 필요하다는 답은 7%, ‘야당 승리’ 답은 83%였다.



이 같은 흐름은 경남에서도 확인됐다. 같은 기관이 지난 7∼8일 경남지역 만 18세 이상 유권자 806명을 대상으로 실시한 조사에서 이 대통령 직무수행 긍정평가는 68%, 부정평가는 25%로 나타났다. 연령대별로 볼 때 20대에서의 상대적 낮은 지지와 40대, 50대에서의 강고한 높은 지지세가 다시금 확인됐으며 지지정당으로 볼 때 민주당 지지층에서의 98%, 국민의힘 지지층에서의 39%가 이 대통령 국정수행을 긍정평가했다.



경남에서도 지방선거 구도는 대통령 지지율과는 일정한 거리를 두는 모습이었다. ‘여당 승리’가 필요하다고 한 비율이 47%, ‘야당 승리’가 필요하다고 한 비율은 38%로 오차범위 밖 ‘여당 승리’ 응답이 좀 더 많았으나, 대통령 긍정평가율과 비교하면 그 격차는 훨씬 좁았다. 대통령 긍정평가자 중 ‘여당 승리’가 필요하다고 한 응답은 64%, ‘야당 승리’가 필요하다고 한 비율은 23%였다. 부정평가자 중에서는 9%가 여당의 승리를, 76%가 야당의 승리가 필요하다고 답했다.