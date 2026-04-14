대구교통공사, ‘정책 브리프’ 정기 발간…“경영 투명성∙소통 강화”

대구교통공사가 교통정책과 환경∙사회∙투명경영, 사회가치경영(ESG) 경영, 안전관리 등 공사의 핵심 성과를 담은 ‘공사 브리프(Brief)’를 정기 발간하며 대내외 소통 강화에 나섰다.

14일 대구교통공사에 따르면, 공사는 2023년 5월 브리프 창간호를 시작으로 올해 1월부터는 매월 정기 발간 체계를 구축해 운영 중이다. 발간된 브리프는 공사 홈페이지에 게시되며, 유관기관에도 배포해 누구나 공사의 주요 정책을 쉽게 확인할 수 있다.

브리프 제13호 표지. 대구교통공사 제공

내부적으로 브리프는 주요 회의나 업무 참고 자료로 활용하고 있다. 부서 간 정책 공유를 통해 협업을 촉진하는 것은 물론, 주요 사업의 추진 배경과 성과를 체계적으로 축적함으로써 직원들의 정책 이해도를 높이는 ‘지식 창고’ 역할을 하고 있다는 평가다.

대외적으로는 공기업으로서 경영 투명성을 높이는 가교가 되고 있다. 주요 정책 추진 과정과 성과를 시민과 이해관계자들에게 정기적으로 공개해 공공기관에 대한 신뢰도를 높이는 기반으로 활용하고 있다.

김기혁 공사 사장은 “앞으로도 브리프를 통해 공사의 주요 정책과 성과를 대내외에 내실 있게 공유할 것”이라며 “시민에게 신뢰받는 공기업으로서 역할을 충실히 수행하겠다”고 밝혔다.