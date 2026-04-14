한성숙 장관, LG생활건강이 보여준 상생 사례 격려…산업 전반에 확산 강조

중소벤처기업부 한성숙 장관은 14일 “중동전쟁에 따른 위기를 상생의 노력으로 극복하고있는 LG생활건강 및 협력사 등에 감사하다”고 밝혔다.

한 장관은 이날 서울 중구 LG생활건강 본사를 방문해 “LG생활건강의 경우 신속한 납품대금 인상이라는 상생방안으로 협력사들의 부담을 경감해주기 위해 앞장서고 있으며, 이러한 모델이 산업 전반에 확산될 필요가 있다”며 이같이 말했다.

LG생활건강은 중동전쟁으로 원자재 가격이 급등함에 따라 현재까지 15개 협력업체 59건의 계약에 대해 약 26억원의 대금을 인상한 바 있으며, 이달부터 순차적으로 47개 협력업체 1만6000여건의 계약에 대해서도 연내 최대 200억원 규모의 대금을 인상할 계획이다.

특히 LG생활건강은 연동제 체결 대상이 아닌 계약에 대해서도 신속하게 대금을 인상하는 등 협력사와 부담 완화를 위해 적극 노력하고 있다.

한국식품산업협회는 LG생활건강이 발표한 사례와 같은 상생모델이 식품산업 전반으로 확산될 수 있도록 노력해 나갈 계획임을 밝혔다. 이와 더불어 식품산업의 중소기업들도 중동전쟁으로 많은 어려움을 겪고 있어, 중기부의 진심 어린 관심과 실질적인 지원 방안 마련에 노력해 주실 것을 제안했다.

이어진 간담회에서 협력사 대표들은 글로벌 공급망 불안에 따른 현장의 애로사항을 전달했다. A 협력사 대표는 “납품대금 연동제가 도입되었지만, 여전히 중소기업들은 협상력 부족으로 제 목소리를 내기 어렵다”며 중기부의 적극적인 역할을 요청했다.

B 협력사 대표는 “원자재 가격이 하루가 다르게 뛰는 상황에서 위탁기업의 신속한 대금 조정 결정이 없었다면 조업 중단까지 고려해야 했을 것”이라며 LG생활건강과 같은 상생 문화가 산업 전반으로 확산되기를 희망한다고 말했다.

한 장관은 이에 대해 “오늘 현장에서 주신 의견을 바탕으로 중기부는 납품대금 연동제의 현장 확산과 중동전쟁 위기 극복을 위한 정책을 속도감 있게 추진하겠다”고 말했다.

중기부는 동반성장 지수 반영, 납품대금 연동 우수기업 포상 우대, 수위탁 정기실태조사 면제와 같은 인센티브 부여 등을 통해 LG생활건강과 같은 상생사례 확산에 노력할 계획이다.

한편, LG생활건강은 2024년까지 동반성장위원회가 주관하는 동반성장지수에서 총 9회 최우수 등급을 받았고, 2023년 납품대금 연동제 동행기업으로 참여해 2024년까지 2년 연속 연동 우수기업으로 선정된 바 있다.