BBQ, 지난해 매출 5278억원…영업이익은 690억원

고환율로 인한 물류비 상승 등 영향

글로벌 매출은 4500억…성장세 지속

제너시스BBQ그룹은 지난해 BBQ의 연결기준 매출은 총 5278억원으로 전년(5061억원)보다 4.3% 증가했다고 14일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 690억원으로 전년(857억원)보다 19.4% 감소했다.

제너시스BBQ그룹은 지난해 BBQ의 연결기준 매출은 총 5278억원으로 전년(5061억원)보다 4.3% 증가했다고 14일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 690억원으로 전년(857억원)보다 19.4% 감소했다. BBQ 제공

BBQ는 고환율로 인한 물류비 상승과 고병원성 조류인플루엔자(AI) 영향으로 신선육 가격이 올랐지만, 본사가 가격 인상분을 최대한 감내하면서 비용 부담이 커졌다고 밝혔다.

이와 함께 인력 채용에 따른 인건비 증가와 30주년을 맞아 추진한 FC바르셀로나 초청 이벤트 경기 등 마케팅 비용이 늘어난 것도 영업이익 감소 요인이라고 설명했다.

반면 해외 사업은 성장세를 이어갔다.

글로벌 소비자 매출은 지난해 4500억원으로 전년(4000억원)보다 12.5% 증가했다. 특히 미국 매출은 3400억원으로 전년(3000억원)보다 13.3% 늘었다.

BBQ는 지난해 유타, 오리건, 사우스캐롤라이나 등 미국 3개 주에 추가로 진출해 총 33개 주에서 매장을 운영 중이다. 온두라스 등 중남미 지역에도 새롭게 진출했다.