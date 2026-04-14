아이브, 1년9개월 만에 도쿄돔 재입성 '쇼 왓 아이 엠'

그룹 '아이브(IVE)'가 1년9개월 만에 일본 콘서트 업계 성지로 통하는 도쿄돔에 재입성한다.

14일 소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면, 아이브는 오는 6월24일 일본 도쿄돔에서 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'을 연다.

앞서 아이브는 지난 2024년 9월 첫 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브(SHOW WHAT I HAVE)'의 앙코르 공연을 통해 도쿄돔에 첫 입성했다. 당시 티켓 예매 시작과 동시에 양일 전석 매진을 기록, 총 9만5000여 명의 관객을 끌어모았다. 또한, 해당 공연을 집중 조명한 특별판이 제작되는 등 현지 주요 매체 1면을 장식했다.

아이브는 지난해 10월31일부터 11월2일까지 서울 송파구 올림픽공원 케이스포돔(KSPO DOME)에서 두 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 엠(SHOW WHAT I AM)'의 포문을 열었다.

지난 2월 정규 2집 '리바이브 플러스(REVIVE+)' 활동을 성료한 아이브는 최근 말레이시아 쿠알라룸푸르 아시아타 아레나(AXIATA ARENA)에서 ‘쇼 왓 아이 엠’ 투어를 재개했다.

특히, 아이브는 도쿄돔 입성에 앞서 오는 18~19일 양일간 일본 교세라돔 오사카에서 '쇼 왓 아이 엠' 공연을 연다. 지난 3일에는 오는 5월27일 발매 예정인 일본 네 번째 앨범 '루시드 드림' 수록곡 '패션'을 선공개한다.

<뉴시스>