주나토 대사단 방한…방산 협력·안보 연계 강화 논의

북대서양조약기구(NATO) 상주 30개국 대사단이 방산 협력과 안보 연계 강화 방안을 논의했다.

북대서양조약기구(NATO) 상주 30개국 대사단이 방산 협력과 안보 연계 강화 방안을 논의했다. 외교부 제공

14일 외교부는 지난 13일부터 15일까지 방한 중인 주나토 대사단이 한·나토 협력 강화 방안을 논의했다고 밝혔다. 이번에 방한한 대사단은 나토의 주요 의사결정기구인 북대서양이사회(NAC) 구성원으로, 한반도 정세와 역내 안보 환경을 공유하고 협력 확대 방안을 모색했다. 대사단은 이날 외교부를 방문해 조현 외교부 장관을 예방하고, 정연두 외교전략정보본부장 주재 브리핑에 참석했다.

이 자리에서 양측은 한·나토 간 방산 분야 협력 방안을 논의하는 한편, 한반도 문제를 비롯한 역내 정세에 대해 의견을 교환했다. 또한 인도·태평양 지역과 유럽·대서양 지역 간 안보 연계가 긴밀해지고 있는 국제 정세 속에서 기존 협력 분야를 넘어 우주·혁신 기술 등으로 협력을 확대할 필요성에 공감하고, 구체적인 협력 방안을 지속 모색해 나가기로 했다.

대사단은 방산 산업 현장도 방문해 우리 기업들의 첨단 기술과 역량을 확인했다. 이어 정연두 본부장 주재 만찬이 열려 주나토 대사단과 국내 방산기업 13개사 관계자들이 참석한 가운데 교류와 협력 기반을 다졌다.