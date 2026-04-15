고유가 직격탄에… ‘인천형 민생 추경’ 가동

市, 주유비 할인 등 1657억 편성

인천시가 민생 안정과 소상공인 지원을 위해 총 1657억원 규모의 추가경정예산안을 마련했다. 시는 중동전쟁 장기화로 인한 고유가·고환율에 대응하고자 ‘인천형 추경’을 세워 의회 심의를 거쳐 곧바로 시행할 계획이라고 14일 밝혔다.



추경안에 따르면 시는 지역화폐(인천e음) 캐시백 확대, 주유비 할인, 고유가 피해지원금 추가 지급, 농어업인 수당 선지급 등을 추진한다. 먼저 인천e음 캐시백 비율을 내달부터 3개월간 기존 10%에서 20%로 두 배 올린다. 여기에 월 사용 한도는 30만원에서 50만원으로 상향시킨다.



관내 모든 주유소로 인천e음 사용처를 넓힌다. 카드 이용자가 L당 400원가량(캐시백 20%)의 할인 혜택을 누릴 수 있도록 했다.