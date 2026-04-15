‘李대통령 명예훼손’ 전한길 구속영장 청구

檢 “가짜뉴스 양산… 재범·도주 우려”

전광훈 ‘보석조건 위반’ 고발 당해

검찰이 이재명 대통령에 대한 명예훼손 혐의를 받는 보수 유튜버 전한길(본명 전유관·사진)씨에 대해 구속영장을 청구했다. 14일 법조계에 따르면 서울중앙지검 인권보호부는 이날 전씨에 대해 정보통신망법상 명예훼손 및 전기통신기본법 위반 혐의로 법원에 구속영장을 청구했다. 앞서 10일 서울경찰청 형사기동대는 전씨를 조사해 검찰에 구속영장을 신청했다. 검찰은 조사를 거친 뒤 영장 청구를 결정했다고 밝혔다.

서울중앙지검 인권보호부는 “구속 전 피의자 면담 결과 혐의가 소명되고, 가짜뉴스를 반복적으로 양산·유포하는 등 사안이 중대하며 재범 및 도주의 우려가 있다고 봐 전씨에 대한 구속영장을 청구했다”고 설명했다. 전씨의 구속 전 피의자 심문은 이번주 후반 열릴 것으로 보인다.

사랑제일교회 전광훈 목사는 석방 직후 광화문 주말 예배 영상에 출연해 자신의 무죄를 주장한 것에 대해 보석 조건 위반 등 혐의로 시민단체 촛불행동으로부터 고발당했다. 전 목사는 보증금 1억원을 납입하고 서부지법 난동 사태 관련 인물들과 접촉하지 않겠다는 조건으로 지난 7일 보석 허가를 받았다.