"요만큼 한강뷰"…조민, 남편 취향 가득한 신혼집 구석구석 소개

조국혁신당 조국 대표의 딸 조민 씨가 자신의 유튜브 채널을 통해 신혼생활의 단면이 담긴 랜선 집들이 영상을 공개했다.

평소 조 씨는 소셜네트워크서비스(SNS)와 유튜브를 통해 지지자들과 활발히 소통해왔으나, 결혼 후 거주하는 신혼집의 내부를 상세히 소개한 것은 이번이 처음이다.

조민 씨 유튜브 캡처

14일 유튜브로 공개된 영상 속에서 조 씨는 남편과의 취향이 반영된 인테리어 소품과 효율적인 공간 활용법을 직접 설명했다. 조 씨는 현관에 들어서자마자 느껴지는 향기의 중요성을 강조하며 평소 애용하는 방향 제품을 소개하는가 하면, 수납공간이 부족한 좁은 화장실을 효율적으로 사용하기 위해 직접 구매해 설치한 각종 소품과 아이디어를 공유했다.

특히 거실과 침실 등 집안 곳곳에는 조 씨 부부의 개성이 드러나는 물건들이 눈에 띄었다. 남편의 취향이 반영된 스케이트보드와 특정 브랜드의 인테리어 소품부터, 조 씨가 아끼는 인형과 유튜브 실버 버튼 등이 조화롭게 배치된 모습이다. 조 씨는 남편과 서로의 세계관을 존중하며 공간을 채워나가는 과정을 담담하게 전했다.

살림꾼으로서의 면모도 돋보였다. 조 씨는 요리를 자주 하지 않는 맞벌이 부부의 현실적인 냉장고 내부를 보여주며, 거래처 등에서 선물 받은 식재료를 냉동 보관해 활용하는 방식 등을 설명했다. 세탁실에서는 환경을 고려한 비건 세탁 세제를 사용하고 가성비를 중시하는 소비 습관을 드러내기도 했다.

영상 후반부에서 조 씨는 "요만큼 한강이 보인다"며 거실 창밖으로 펼쳐진 풍경을 수줍게 자랑하기도 했다. 또한 현재 유튜브 촬영 공간으로 사용 중인 방을 언급하며, 향후 아이가 생기면 아기방으로 꾸밀 계획이라는 미래의 자녀 계획을 넌지시 비치기도 했다.

조 씨는 이번 영상을 통해 단순히 집을 보여주는 것을 넘어, 실생활에서 유용하게 사용 중인 제품들을 지지자들에게 추천하며 친근한 소통을 이어갔다. 영상 말미에는 구독자들에게 더 좋은 제품이나 살림 팁이 있다면 공유해달라는 메시지를 남기며 영상을 마무리했다.

<뉴시스>