점심 1만5000원 무너졌다…직장인들, ‘1500원 커피’로 하루 버틴다 [일상톡톡 플러스]

외식 물가 4~5% 상승…1만5000원 점심 부담 커졌다

식사 줄이고 커피 선택…‘업무 대응 소비’ 흐름 확산

여의도 몰림·강남 분산…카페인 소비 패턴도 달라졌다

점심시간이 끝난 오후 1시. 식당 대신 골목 안 저가 커피 키오스크 앞에 줄이 이어진다. 몇 번의 터치로 주문을 마치고, 1500원짜리 아메리카노를 손에 쥔다. 점심을 대신한 선택이다.

최근 1년 외식 물가 상승 흐름 속에 1만5000원 점심 대신 1500원 커피를 선택하는 소비 패턴이 확산되고 있다. 게티이미지

점심 한 끼 1만5000원. 최근 1년 외식 물가는 4~5%대 상승하며 전체 물가 상승률을 웃돌고 있다. 부담이 커진 만큼, 직장인의 선택은 이미 달라지고 있다.

15일 국가데이터처 소비자물가 통계에 따르면 최근 외식 물가는 4~5%대 상승 흐름을 이어가며 전체 물가 상승률을 웃도는 수준을 보이고 있다. 점심값 부담이 커질수록 소비의 우선순위를 다시 짜는 움직임도 나타나고 있다.

최근 직장인 소비에서는 식사를 줄이고 저가 커피로 대체하는 흐름이 확산되고 있다. 부담이 큰 항목은 줄이고, 상대적으로 적은 비용으로 유지 가능한 지출을 남기는 방식이다.

NH농협카드 결제 데이터 분석(2025년 기준)을 보면 20대를 중심으로 저가 커피 구매가 월 2~3회 수준으로 이어지며, 연간 20회 이상 유지되는 흐름이 나타난다. 일부 직장 밀집 지역에서는 점심시간 직후 커피 매출 비중이 높아지는 패턴도 확인된다.

식사를 줄이는 대신 카페인을 통해 집중도를 유지하려는 ‘업무 대응 소비’가 자리 잡고 있다. 식사보다 빠르게 체감되는 각성 효과를 위해 지출을 남기는 소비 방식이다. 결국 문제는 ‘배고픔’이 아닌 ‘집중력 유지 비용’으로 바뀌고 있다.

◆밥 줄이고 커피 남긴다…직장인 소비의 역전

이 변화의 핵심은 단순한 절약이 아닌 ‘우선순위 이동’이다. 식사는 줄이더라도 업무 효율에 직접적인 영향을 주는 요소에는 지출을 유지하는 구조다.

시장조사기관 유로모니터 인터내셔널에 따르면 한국인의 1인당 연간 커피 소비량은 2023년 기준 약 405잔으로, 주요 국가 대비 높은 수준이다. 커피가 단순 기호식품을 넘어 사실상 일상 소비의 중심으로 자리 잡은 것으로 해석된다.

여의도처럼 금융·증권사가 밀집된 지역에서는 특정 시간대에 커피 구매가 집중되는 ‘몰림형 소비’가 나타난다. 반면 강남·판교 등 IT·스타트업 밀집 지역에서는 시간대가 분산되는 ‘분산형 소비’가 이어진다.

◆밥은 줄여도 커피는 남긴다…소비 기준 바뀌었다

전문가들은 이를 단순한 경기 위축 신호로만 보긴 어렵다고 본다. 가격 부담이라는 외부 요인과 함께, 직장인의 하루 리듬 자체가 재편되고 있다는 분석이다.

점심 직후 커피 결제가 집중되는 흐름이 나타나며 업무 집중을 위한 소비 구조 변화가 뚜렷해지고 있다. 게티이미지

한국농촌경제연구원(KREI) 분석에 따르면 외식 빈도는 줄어드는 반면, 간편식(HMR)과 온라인 식품 소비는 꾸준히 확대되는 흐름을 보이고 있다.

이는 고물가 상황에서 소비자들이 지출을 줄이기보다 외식을 가정간편식이나 신선식품으로 대체하는 방향으로 이동하고 있음을 보여준다. 소비의 총량이 아닌, 어디에 쓰느냐가 달라지고 있다는 신호다.

점심 대신 커피를 선택하는 순간이 늘어나면서, 직장인의 하루는 이미 ‘식사’가 아닌 ‘집중 유지’ 중심으로 재편되고 있다. 퇴근 시간이 가까워질수록 손에 들린 커피 잔이 하나 더 늘어나는 풍경은 그 변화를 가장 직관적으로 보여준다.