미국 환승, 짐 찾던 과정 바뀌기 시작했다…20분 줄인 ‘수하물 혁신’

델타·대한항공 협력, 애틀랜타 시작으로 美 주요 허브 확대 예고

인천에서 출발해 미국에 도착하면 가장 먼저 해야 할 일은 짐을 찾는 것이었다. 입국장을 지나 수하물을 찾고, 다시 줄을 서서 연결편에 맡기는 과정이 자연스러운 순서였다.

이 익숙한 흐름이 조금씩 바뀌고 있다.

델타항공 제공

15일 항공업계예 따르면 델타항공이 인천발 미국 노선에 ‘수하물 자동 연결 서비스’를 확대 적용하면서, 환승 과정의 핵심 단계가 간소화되고 있다.

이번 서비스의 핵심은 ‘사전 심사’다.

인천국제공항에서 수하물을 맡기면, 현장에서 진행한 X-ray 검사 이미지가 미국 관세국경보호청으로 미리 전송된다. 항공기가 도착하기 전에 원격 심사가 이뤄지는 구조다.

이 방식이 적용된 항공편에서는, 미국 도착 후 수하물을 다시 찾지 않고 바로 다음 탑승구로 이동할 수 있다.

환승 시간은 최소 20분 이상 줄어든다. 실제 적용 노선에서는 수하물 처리 절차가 단순화되면서 환승 동선 효율도 함께 개선된 것으로 나타났다. 해당 서비스는 적용 항공편 및 동일 항공권 조건에서 이용 가능하다.

이 서비스는 인천–애틀랜타 노선에서 먼저 도입됐다. 연간 약 30만명이 이용하는 해당 노선에서 환승 편의성과 운영 효율이 동시에 개선된 것으로 평가된다.

델타항공은 이를 기반으로 미니애폴리스, 디트로이트 등 미국 주요 허브 공항 노선으로 확대 적용을 예고했다. 향후 시애틀, 로스앤젤레스 등 서부 노선까지 단계적으로 넓혀간다는 계획이다.

이번 변화는 단순 서비스 개선을 넘어선다.

델타항공과 대한항공, 그리고 미국 관세국경보호청이 연결된 구조 속에서, 수하물 검사를 데이터로 먼저 처리하는 방식이 도입됐다.

국제선 이동의 기준이 ‘현장에서 처리하는 절차’에서 ‘사전에 처리하는 흐름’으로 옮겨가는 변화가 나타나고 있다.

이 같은 변화는 항공편 선택 기준에도 영향을 미친다.

그동안 장거리 노선에서는 환승 과정의 번거로움이 피로도를 크게 좌우했다. 수하물을 다시 찾아야 하는 절차는 이동 시간을 늘리는 요소이자 체감 피로를 높이는 구간이었다.

하지만 해당 과정이 줄어들면서, 같은 이동 시간이라도 더 편하게 연결되는 노선이 경쟁력을 갖게 되는 흐름이 나타나고 있다.