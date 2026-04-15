삼척시 "119구급차 이용료 지원… 2025년 1월 분부터 소급 적용"

강원 삼척시가 응급상황 발생 시 시민들의 경제적 부담을 덜고 신속한 의료 서비스를 제공하기 위해 응급환자 이송비 지원을 본격화한다고 15일 밝혔다.

이번 지원은 응급환자가 강원지역 응급의료기관에서 종합병원 등으로 이송될 때 발생하는 구급차 이용료를 지원해 시민 생명을 보호하고 복리를 증진하기 위해 마련됐다.

삼척시청 전경. 삼척시 제공

지원 대상은 이송일 현재 삼척시에 주민등록을 둔 시민과 6개월 이상 거주한 외국인이다. 강원지역 응급의료기관에서 종합병원이나 상급종합병원으로 이송되는 경우에 한해 구급차 이용료를 지원받을 수 있다.

지원 금액은 1건당 최대 20만원이다. 연간 개인별로 총 2회까지 지원한다. 지원 비율은 대상자에 따라 차등 적용되는데 기초생활수급자는 이용료 100%, 그 외 시민은 50%를 지원한다.

지원금 신청은 환자 본인 또는 보호자가 이송일로부터 12개월 이내에 할 수 있다. 지난해 1월 1일 이후 발생한 이송 건에 대해서도 소급 적용이 가능해 더 많은 시민이 혜택을 받을 수 있도록 했다.

신청을 원하는 시민은 이송지원금 신청서, 주민등록등본, 이송처치료 영수증, 출동 및 처치 기록지 등 증빙서류를 갖고 삼척시보건소 보건정책과 의약팀으로 방문 신청하면 된다. 보건소는 서류 검토를 거쳐 신청일 기준 30일 이내에 지원금을 지급할 계획이다.

자세한 사항은 삼척시보건소 보건정책과 의약팀으로 문의하면 된다.