[속보] 삼성전자 21만·SK하이닉스 115만…코스피, 3%대 상승

코스피가 15일 장 초 3% 상승세를 보이며 6100선을 탈환했다. 미국과 이란 간 협상 기대감 속에 국제유가가 급락한 영향으로 투자심리가 개선된 것으로 풀이된다.

코스피가 전 거래일(5967.75)보다 173.85포인트(2.91%) 상승한 6141.60에 개장한 15일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 뉴시스

한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일보다 173.85포인트(2.91%) 상승한 6141.60에 개장한 뒤 오전 9시17분 기준 전 거래일 대비 3.10% 오른 6152.94를 기록하고 있다. 전날 장중 6000선을 회복한 데 이어 이날 6100선까지 탈환하며 상승 탄력을 이어가고 있다.

지난 14일(현지시간) 뉴욕증시는 2차 휴전 협상에 대한 기대에 일제히 상승 마감했다. 다우존스30산업평균지수는 0.66% 상승한 4만8535.99에 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 81.14포인트(1.18%) 오른 6967.38에 거래를 마쳤다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 뉴욕포스트 기자와의 통화에서 “이틀 안에 무슨 일이 벌어질 수 있다”며 “그럴 가능성이 높은 이유는 (파키스탄) 육군참모총장이 일을 정말 잘하고 있기 때문”이라고 추가 회담 가능성을 시사했다.

이에 따라 국제유가도 급락했다. 이날 뉴욕거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 5월물은 전장 대비 7.9% 하락한 배럴당 91.28달러로 장을 마감했다. 국제 유가 기준인 브렌트유 6월물도 ICE선물거래소에서 4.6% 내린 배럴당 94.79달러를 기록했다.

시가총액 상위 종목들은 한화에어로스페이스를 제외하고 모두 상승세를 보이고 있다. 대장주 삼성전자는 전 거래일 대비 3.63% 오른 21만4000원에 거래되며 21만전자를 돌파했다. SK하이닉스는 5.08% 상승한 115만9000원에 거래되며 전날에 이어 연이어 신고가를 경신하고 있다.

그 외에도 현대차(3.15%), LG에너지솔루션(2.13%), SK스퀘어(4.22%), 삼성바이오로직스(1.56%) 등도 상승하고 있다. 반면 한화에어로스페이스(-1.02%)는 하락하고 있다.