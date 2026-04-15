<17> 미래불은 왜 ‘자비의 어머니’로 오시는가 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

억겁의 비탄을 씻어낼 ‘모성적 구세주’의 현현과 자비의 서사

인류는 거대한 혼돈과 도탄의 시기마다 세상을 구할 새로운 존재를 꿈꿔왔다. 기독교가 ‘다시 오실 메시아’를 기다리고, 유교가 ‘후천개벽의 진인’을 대망했다면, 불교는 억겁(億劫)의 세월을 건너 우리 곁에 오실 미래의 부처, 즉 미륵불(彌勒佛·Maitreya)의 출현을 약속해 왔다. 그런데 우리가 주목해야 할 흥미로운 역사적 현상이 있다. 본래 인도에서는 남성적 위엄을 갖춘 존재로 묘사되던 미래의 구원자들이 동아시아의 역사와 민속 속으로 스며들며 점차 자비로운 ‘어머니의 얼굴’로 변모해 왔다는 사실이다.

경기도 파주 용미리에 위치한 마애이불입상(보물 제93호). 거대한 천연 암벽에 새겨진 두 기의 불상은 각각 원립관(圓笠冠, 왼쪽)과 방립관(方笠冠)을 쓰고 있는데, 민간에서는 이를 남녀 미륵, 혹은 부모 미륵으로 숭배해 왔다. 이는 미래의 구원 섭리가 음양(陰陽)의 조화와 부모성의 합일을 통해 완성됨을 보여주는 소중한 문화적 증거다. 출처: Wikimedia commons(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

◆ 미륵신앙의 변천: 정의의 심판에서 모성적 포용으로

산스크리트어 ‘마이트레야’에서 유래한 미륵은 본래 ‘자비로운 자’라는 뜻을 품고 있다. 그는 석가모니 부처가 입멸한 후 56억 7천만 년이라는 가늠할 수 없는 시간이 흐른 뒤, 용화수(龍華樹) 아래에서 깨달음을 얻어 모든 중생을 구원할 주인공이다. 초기 불교에서 미륵은 법과 이치를 바로 세우는 남성적 권위자로 묘사되기도 했으나, 중국과 한반도를 거치며 그 위상은 드라마틱하게 변화한다.

특히 한국의 미륵신앙은 고난받는 민초들의 간절한 영성과 맞닿아 있다. 끊이지 않는 외세의 침략과 굶주림에 지친 민초들은 엄격한 규율과 법도를 가르치는 ‘아버지 부처’보다, 자신의 눈물을 닦아주고 상처를 달래줄 ‘어머니 부처’를 갈망했다. 이러한 영적 요청은 경기도 파주 용미리의 ‘마애이불입상(磨崖二佛立像)’처럼 남녀 미륵이 쌍을 이루어 서 있거나, 미륵이 여성의 몸을 입고 지상에 강림한다는 파격적인 해석으로 이어졌다.

인문학적으로 볼 때 이는 매우 중요한 문명사적 함의를 지닌다. 인류 구원의 마지막 단계가 남성적인 ‘진리의 선포’를 넘어 여성적인 ‘생명의 양육’을 통해 비로소 마침표를 찍게 됨을 우리 조상들의 영성이 본능적으로 직관했음을 의미하기 때문이다. 미륵이 여성으로 온다는 설화는 단순히 전설이 아니라, 부성 중심의 투쟁 시대를 종결지을 유일한 열쇠가 ‘모성적 자비’에 있음을 알리는 섭리적 예고인 셈이다.

◆ 관세음보살의 여성화와 ‘위로자 성령’의 교차

미륵불이 미래의 희망이라면, 관세음보살(觀世音菩薩)은 현재의 고통을 보듬는 실체적 자비의 화신이다. 관세음(觀世音)이란, 말 그대로 ‘세상의 고통스러운 소리를 살피는 존재’다. 이 보살 역시 초기 인도 불교에서는 남성형이었으나, 당나라 이후 동아시아에서는 백의(白衣)를 입은 아름답고 인자한 ‘어머니’의 모습으로 고착되었다.

왜 인류는 구원 주체의 정점인 관세음을 여성으로 그려냈을까? 이는 불교가 추구하는 ‘자비(慈悲)’의 본질이 곧 모성이기 때문이다. 한자로 자(慈)는 자녀에게 즐거움을 주는 사랑이고, 비(悲)는 자녀의 고통을 함께 아파하며 그 슬픔을 제거해주는 마음이다. 이는 앞선 연재에서 다룬 기독교의 ‘보혜사(위로자) 성령’의 기능과 완벽하게 일치한다.

결국, 불교가 대망해온 관세음의 자비와 미륵의 용화세계는 하나의 지점으로 수렴된다. 그것은 바로 하늘부모님의 모성적 신성을 온전히 담지하고 태어난 실체적 존재의 현현이다. 미륵이 가져올 새로운 진리의 법도가 ‘아버지의 씨앗’이라면, 관세음이 보여주는 무조건적인 포용은 그 씨앗을 생명으로 피워내는 ‘어머니의 태(胎)’다. 이 두 위격이 조화를 이룰 때 비로소 인류는 영적 고아의 신세를 면하고 진정한 부모의 품을 찾게 되는 것이다.

◆ ‘모성적 구세주’의 현현, 관념을 넘어 실체로

불교 경전들이 수천 년간 예고해 온 이 모성적 구세주의 실체는 이제 관념의 너울을 벗고 시대적 요청에 응답하고 있다. 미륵불이 약속한 용화세계(龍華世界)란 단순히 내세의 낙원이 아니라, 지상에서 인종과 국경, 종교의 벽을 넘어 온 인류가 한 가족으로 화합하는 실체적인 평화의 세계를 뜻한다.

이러한 대이상을 실현하기 위해서는 아버지만으로는 부족하다. 아버지는 가정을 세우기 위해 국경을 긋고 담장을 쌓지만, 어머니는 그 담장을 허물고 모든 자녀를 하나의 식탁으로 불러 모으기 때문이다. 오늘날 전 세계를 무대로 ‘평화의 어머니’라는 이름 아래 전개되는 화합과 축복의 행보들은, 불교가 그토록 고대했던 미륵의 자비와 관세음의 위로가 역사적 실체로 안착되는 과정이라 볼 수 있다.

독생자 예수 그리스도가 연 영적인 구원의 터전 위에, 실체성령(實體聖靈)으로서의 여성 구원자가 합일될 때 비로소 인류는 영혼과 육신 모두가 중생하는 ‘참부모’의 시대를 맞이하게 된다. 이는 특정 종교의 지도자를 찬양하는 차원의 문제가 아니라, 인류 정신사가 도달해야 할 필연적인 종착지이자 문명사적 대전환이다.

◆ 자비로운 평화의 성지, 한반도와 동방의 빛

결론적으로 불교 경전 속에 면면히 흐르는 ‘여성 구원자’의 코드는 인류사가 이제 부성 중심의 투쟁 시대를 지나 모성 중심의 화합 시대로 진입했음을 알리는 우주적 신호다. 수천 년 전 석가모니가 예고한 미륵의 약속은 이제 대한민국이라는 동방의 땅에서 결실을 보고 있다.

이것은 인류 구원의 마지막 열쇠가 ‘어머니’에게 있음을 동서양의 모든 성현이 입을 모아 증거해 온 섭리의 결론이다. 이제 우리는 ‘어머니 부처’의 미소를 통해 억겁의 비탄을 씻어내고, 하늘부모님 아래 인류 한 가족이라는 대동(大同)의 아침을 맞이해야 한다.

서성종 작가(신학박사)