LG전자, ‘현지 맞춤형 솔루션’ 소개…아시아 HVAC 시장 공략 속도

13일부터 아시아 15개국 HVAC 파트너 국내 초청, ‘LG HVAC 커넥트 2026’ 개최

장기적 파트너십 구축으로 성장률 극대화·매출 확대·지속 가능한 성장모델 조성

LG전자는 잠재력이 큰 아시아 주요 국가의 핵심 파트너를 대상으로 현지 맞춤형 냉난방공조(HVAC) 솔루션을 소개하고 사업 확대에 속도를 낸다.

14일 마곡사이언스파크에서 열린 'LG HVAC 커넥트 2026'에서 기조연설을 하고 있는 김재승 LG전자 아시아지역대표. LG전자

LG전자는 지난 13일부터 나흘간 서울 강서구 마곡 LG사이언스파크에서 아시아 15개국의 주요 냉난방공조(HVAC) 파트너를 초청해 ‘LG HVAC 커넥트 2026’을 열었다고 15일 밝혔다.

이번 행사에는 필리핀, 태국, 인도네시아 등 국가에서 현지 제품 유통과 설치를 담당하는 핵심 파트너 70여명이 참석해 기술 교류와 교육, 사업 협력 방안을 논의했다.

LG전자는 행사에서 국가별 기후와 산업 특성을 반영한 맞춤형 공조 설루션과 실제 적용 사례를 중심으로 사업 방향을 공유했다.

아시아 시장에서 가장 많이 판매되는 벽걸이 에어컨과 인공지능(AI) 엔진을 추가한 상업용 공조 시스템, AI 데이터센터 냉각 설루션(CDU) 등 주요 제품군도 함께 소개됐다.

파트너들은 경기 평택 칠러 공장과 LG전자 프리미엄 가전 매장 등을 방문해 초대형 칠러부터 공기청정기 등 가정용 제품까지 전반적인 공조 기술을 확인했다.

LG전자는 현지 파트너와의 협력을 기반으로 아시아 등 글로벌 사우스 시장에서 사업 확대를 추진하고 있으며, 하반기에는 중남미 시장 대상으로도 유사한 프로그램을 진행할 계획이다.

이재성 LG전자 ES사업본부장 사장은 “글로벌 사우스 HVAC 시장에서 중요한 역할을 하는 현지 파트너들과의 관계를 강화하고 전략적 방향성을 공유함으로써 매출 확대는 물론 지속 가능한 성장 모델을 만들 것”이라고 말했다.