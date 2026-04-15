'李대통령·이준석 허위사실 유포' 전한길 내일 구속심사

이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표에 대한 명예훼손 혐의를 받는 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨의 구속 여부가 이르면 16일 결정된다.



15일 연합뉴스 취재를 종합하면 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 다음 날 오전 10시 30분 전씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연다.

한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨. 뉴시스

전씨는 정보통신망법상 명예훼손 및 전기통신기본법 위반 혐의를 받는다.



그는 지난달 18일 유튜브에서 '이재명 대통령이 160조원 규모의 비자금과 군사기밀을 중국에 넘겼다'는 한 남성의 주장을 내보내고, 27일엔 '개혁신당 이준석 대표가 미국 하버드대에서 경제학을 복수 전공한 것은 거짓'이라고 주장했다가 고소·고발됐다.



서울경찰청 광역범죄수사대는 지난달부터 이달까지 전씨를 세 차례 불러 조사한 끝에 구속영장을 신청했고, 검찰도 대면조사를 거쳐 법원에 영장을 청구했다.



전씨는 지난 13일 검찰에 출석하며 취재진에 "법 없이도 살아온 사람을 구속하겠다는 건 정치적 보복"이라고 주장했다.

<연합>