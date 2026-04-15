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'李대통령·이준석 허위사실 유포' 전한길 내일 구속심사

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이재명 대통령과 이준석 개혁신당 대표에 대한 명예훼손 혐의를 받는 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨의 구속 여부가 이르면 16일 결정된다.

15일 연합뉴스 취재를 종합하면 서울중앙지법 김진만 영장전담 부장판사는 다음 날 오전 10시 30분 전씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 연다.

 

한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨. 뉴시스
한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨. 뉴시스

전씨는 정보통신망법상 명예훼손 및 전기통신기본법 위반 혐의를 받는다.

그는 지난달 18일 유튜브에서 '이재명 대통령이 160조원 규모의 비자금과 군사기밀을 중국에 넘겼다'는 한 남성의 주장을 내보내고, 27일엔 '개혁신당 이준석 대표가 미국 하버드대에서 경제학을 복수 전공한 것은 거짓'이라고 주장했다가 고소·고발됐다.

서울경찰청 광역범죄수사대는 지난달부터 이달까지 전씨를 세 차례 불러 조사한 끝에 구속영장을 신청했고, 검찰도 대면조사를 거쳐 법원에 영장을 청구했다.

전씨는 지난 13일 검찰에 출석하며 취재진에 "법 없이도 살아온 사람을 구속하겠다는 건 정치적 보복"이라고 주장했다.

<연합>

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