‘서울대 10개 만들기’ 윤곽… 지거국 3곳 핀셋 지원

전국 9개 거점국립대를 서울대 수준으로 육성하는 ‘서울대 10개 만들기’ 국정과제가 본격 추진된다. 교육부는 집중 육성할 3개 대학을 우선 선정한 뒤 3000억원 규모의 예산을 투입해 교육·연구 거점으로 키우고, 채용조건형 계약학과도 대폭 확대한다.

최교진 교육부 장관은 15일 오전 정부세종청사에서 이 같은 내용의 ‘성장엔진 연계 지역인재 양성방안’을 발표했다. 이는 이재명 정부 교육 분야 핵심 정책인 ‘서울대 10개 만들기’의 세부적인 전략으로, 지역거점대학을 전략적으로 육성해 국가균형성장을 이루는 것이 정책 취지다.

서울 소재 의과대학 강의실에 의학 교재가 놓여있다. 뉴시스

교육부는 올해 거점국립대 9곳 중 3곳을 우선 선정해 집중적으로 투자하기로 했다. 대상 거점국립대 선정 시점은 올해 하반기가 될 것으로 보인다.

먼저 3개 거점국립대에는 전략산업과 연계한 ‘브랜드 단과대학 및 특성화 융합연구원’을 설립한다. 브랜드 단과대학은 기업 주도로 성장엔진 현장에 즉시 활용한 핵심인재를 적기에 양성하도록 하는 단과대를 말한다. 특성화 융합연구원은 성장엔진 분야 응용·융합 연구를 진행하는 대학·기업 공동 운영 연구공간이다.

학부와 대학원, 연구소를 하나로 묶어 지원한다는 것이 정부의 구상이다. 기업이 주도하는 교육과정 개발, 연구개발 지원을 통해 기업과 일체화된 교육 연구 모형을 만들 예정이다. 이를 위해 정부는 3개 대학에 올해 총 1200억원의 예산을 투입한다.

대학별로 △등록금·생활비 등 포괄 지원을 위한 특별 장학 프로그램 △우수 학부생 선발 및 지도교수 밀착 지도 하의 학부생 연구 참여 프로그램 △대학원생 연구장학금 등 각종 혜택으로 우수 학생을 유인해 고급 인력으로 성장할 수 있도록 지원한다.

또 우수 인재가 지방에 머물고, 뛰어난 인재를 유치할 수 있도록 대학별 ‘특성화 교원 트랙’을 신설하고 성장엔진 분야 교원을 확충한다.

3개 거점국립대를 인공지능(AI) 거점대학으로도 육성한다.

대학 내 AI 학사조직과 AI 융합교육 및 연구를 총괄하는 총장 직속 전담기구를 대학별 특성에 맞게 구성한다. AI 개발자에게 새롭게 요구되는 문제 정의 및 설계 역량, 협업 역량 등을 갖출 수 있도록 전문 교육과정을 재설계하고, 비전공자가 각자의 전공지식과 AI를 결합하는 분야별 AI 융합교과를 개발한다. 이를 위해 올해 300억원을 예산을 투입한다.

아울러 대학과 기업이 공동으로 지역 성장엔진 분야에 특화된 AX 연구 등 융합연구를 수행할 수 있도록 해 지역 산업의 경쟁력을 높인다는 구상이다.

선정된 3개 대학 외 나머지 거점국립대에 대한 지원도 추진한다.

교육부는 기업이 필요한 인재를 직접 양성하는 채용조건형 계약학과를 수도권 대학 수준으로 대폭 확대하겠다고 밝혔다. 오는 2030년까지 거점국립대 계약학과 평균 정원을 80명까지 늘리는 게 목표다. 현재 수도권대 계약학과 정원은 평균 86명이며 거점국립대는 평균 42명이다.

별도 학과 설치 없이도 지역 산업 맞춤형 교육 운영이 가능한 계약정원제도 확대한다. 재학 중 계약학과로 전과가 가능하도록 기업 인재 확보 루트도 다변화하기로 했다.

거점국립대 자원과 인프라를 인근 지역의 다른 국립대·사립대·전문대 등과 공유하는 기회도 확대한다. 기존 시도별 공유대학은 ‘5극 3특 초광역권’으로 넓히고 공동 교육뿐 아니라 인프라 공유, 창업 지원 등 운영 범위를 늘린다. 지방 대학 지원·투자가 지역 정주 인재 양성으로 연결될 수 있도록 하는 ‘지역성장 인재양성체계’ 사업을 통해 지원하는 방식이다.

교육부는 지원 대학에 대해서는 대학-지방정부-민간 공동으로 권역별 특성에 맞는 핵심성과지표(KPI)를 수립해 관리할 예정이다.

일각에서는 3개 대학에 대해 ‘핀셋 지원’을 하는 데 대한 우려도 나온다. 자칫 기존 정책 취지와 다르게 ‘서울대 4개 만들기’로 쪼그라드는 것 아니냐는 지적이다.

이와 관련해 최교진 교육부 장관은 “9개 대학 전체를 고르게 지원하는 방향과 제한된 예산 등을 고려해 준비가 잘 돼 있는 대학을 먼저 집중 지원하는 방향을 두고 정부 부처 내에서 길게 토론하는 과정이 있었다”며 “1차적으로는 3개 대학에 우선적으로 지원해서 모범사례를 만들고 그것을 확산해나가는 게 맞겠다는 결론이 나왔다”고 설명했다.