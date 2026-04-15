윤은혜 “평가받는 직업으로 30년…지금도 자존감 낮아”

그룹 베이비복스 출신의 배우 윤은혜가 약 30년에 가까운 연예계 생활 속에서 겪은 심리적 부담과 내면의 고민을 털어놨다.

윤은혜는 최근 자신의 유튜브 채널을 통해 구독자 사연을 소개하던 중, 피아노에 대한 열정이 식어 고민이라는 한 예술고등학교 학생의 사연에 공감하며 자신의 경험을 전했다.

윤은혜 유튜브 채널 캡처

윤은혜는 “나도 평가를 받는 직업이다. 그런 환경에서 거의 30년 가까이 있었다”며 “그로 인한 우울감이 늘 있었다. 그래서 지금도 자존감이 너무 낮다”고 밝혔다.

그는 오랜 시간 대중의 평가를 받아온 데 따른 부담을 인정하면서도, 일에 대한 애정은 여전히 크다고 강조했다. 윤은혜는 “좌절감, 실패감, 슬픔이 찾아오기도 하지만 이 일을 좋아한다”며 “너무 힘들 때는 아무것도 하기 싫다는 생각도 들지만, 그래도 즐겁게 하고 있다고 생각한다”고 말했다.

이어 사연자에게도 조언을 건넸다. 윤은혜는 “자신이 하는 일을 사랑하고, 그것을 표현하는 걸 즐겨야 한다”며 “만약 즐기지 못하게 된다면 그게 가장 슬픈 일”이라고 했다. 그러면서 “처음 좋아했던 순간, 첫사랑 같은 마음을 다시 떠올려보는 게 필요하다”고 덧붙였다.

윤은혜 유튜브 채널 캡처

해당 발언이 공개된 이후 온라인에서는 공감과 응원의 반응이 이어졌다. 누리꾼들은 “늘 밝아 보여서 몰랐다”, “그럼에도 버텨온 게 대단하다”, “진솔해서 더 와닿는다” 등의 반응을 보였다.

윤은혜는 지난달에도 구독자 사연을 소개하며, 과거 파리와 뉴욕 패션쇼 등 세계적인 컬렉션에 초청받아 활동하던 시절에 대해 “사회관계망서비스(SNS)를 보면 ‘나도 저 브랜드 갔었는데’, ‘나도 예전에 저랬는데’ 하고 비교하는 마음이 들 때가 있다”고 고백한 바 있다. 이어 “그럴 때 스스로가 작아 보이고 영향력이 없는 것 같아 우울해지기도 했다”고 밝혔다.

한편 윤은혜는 1990년대 1세대 걸그룹 베이비복스로 데뷔했다. 이후 배우로 전향해 드라마 ‘궁’, ‘커피프린스 1호점’ 등을 통해 큰 사랑을 받았다.