판타지오 김도연, 영화 ‘도라’ 주연 캐스팅…칸 영화제 초청 확정

배우 김도연이 영화 ‘도라’의 주연 캐스팅 소식과 더불어 제79회 칸 영화제 공식 초청 소식을 전했다. 주연작의 작품성을 인정받음과 동시에 세계적인 영화제 입성을 확정 지으며 연기 활동의 전환점을 맞이한 모습이다.

김도연이 주연으로 참여한 영화 ‘도라’는 상처를 가진 두 인물이 서로의 감정에 교감하는 과정을 담은 작품으로, 정주리 감독이 연출을 맡았다. 특히 일본 배우 안도 사쿠라와 호흡을 맞추는 것으로 알려져 제작 단계에서부터 관심을 모았다.

해당 작품은 지난 14일 발표된 제79회 칸 영화제 ‘감독주간’ 부문에 공식 초청작으로 이름을 올렸다. 이번 초청으로 김도연은 데뷔 후 처음으로 칸 영화제 레드카펫에 서게 됐다.

김도연은 그간 안정적인 기본기와 감정 표현을 바탕으로 다수의 작품에서 필모그래피를 쌓아왔다. 이번 칸 영화제 초청은 김도연의 활동 범위를 넓히는 계기가 될 수 있다는 평가가 나온다.

앞서 김도연은 영화 ‘아메바 소녀들과 학교괴담: 개교기념일’을 통해 제46회 청룡영화상 신인여우상을 수상하며 연기력을 인정받은 바 있다. 이러한 성과에 이어진 ‘도라’의 칸 초청은 배우로서의 입지를 넓히는 계기로 해석된다.

영화와 드라마 등 다양한 플랫폼을 통해 연기 스펙트럼을 넓혀온 김도연이 이번 신작 ‘도라’를 통해 글로벌 관객들에게 어떤 연기를 선보일지 관심이 모인다.