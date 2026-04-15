교촌에프앤비, 지역 아동과 함께하는 ‘교촌1991스쿨’ 개최

미래세대와 행복나눔 실천

교촌에프앤비는 경기 오산의 시립잔다리어린이집 아동 30여명을 초청해 ‘교촌1991스쿨’ 프로그램을 진행했다고 15일 밝혔다.

교촌의 브랜드 콘텐츠 활용으로 지역사회 아동들에게 다양한 식문화 체험 기회를 제공하는 취지다.

아이들은 교촌만의 특별한 조리법인 ‘붓질’과 조리로봇의 조리 시연 등 치킨이 만들어지는 과정을 경험하고, 직접 만든 치킨을 맛보며 즐거운 추억을 쌓았다.

교촌에프앤비는 경기 오산의 시립잔다리어린이집 아동 30여명을 초청해 ‘교촌1991스쿨’ 프로그램을 진행했다고 15일 밝혔다. 교촌에프앤비 제공

이달부터 오는 12월까지 매달 1번씩 총 9회 운영하는 ‘교촌1991스쿨’에는 오산 지역 어린이집과 오산종합사회복지관 아동과 보호자 등 300여명이 참여할 예정이다.

교촌은 이주배경 청소년 대상 진로 탐색과 기업탐방 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있다.

여행사 노랑풍선과 함께 미식과 여행을 결합한 체험형 투어를 운영하고, 한식진흥원과 협업해 해외 관광객을 대상으로 K-치킨을 직접 경험하는 프로그램을 진행하는 등 다양한 방식으로 고객 접점을 넓혀왔다.

교촌에프앤비 관계자는 “앞으로도 아이들의 건강한 성장과 지역사회 상생에 도움이 되는 프로그램을 꾸준히 이어갈 계획”이라고 말했다.