오세훈 “서울시장, 인기투표 자리 아냐…개척자 정신으로 미래 준비해야”

오세훈 서울시장이 15일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 겨냥해 “비전 없는 민원 행정으로는 도시가 절대 도약할 수 없다”고 말했다.

오 시장은 이날 페이스북에 올린 ‘서울시장은 개척자 정신으로 미래를 준비해야 한다’는 제목의 글에서 “시장은 인기투표하는 자리가 아니라 개척자 정신으로 미래를 준비하는 자리”라고 말했다.

오세훈 서울시장. 뉴스1

오 시장은 “정 후보의 말처럼 ‘시민이 원하는 것만 하는 시장’이 좋은 시장일까”라며 “시민의 일상을 챙기는 일, 지금 당장 필요한 것을 해결하는 일은 서울시장이라면 너무도 당연한, 가장 기본적인 책무”라고 강조했다. 이어 “시민의 일상을 꼼꼼히 지키는 일은 24시간 제 손을 떠난 적이 없다”며 “교통, 복지, 안전, 생활 인프라의 보이지 않는 곳까지 챙기는 행정은 선택이 아니라 기본”이라고 했다.

오 시장은 “그런데 서울시장의 역할이 거기서 끝이냐”며 “눈앞의 민원만 처리하는 수요 반응형 시장으로는 급변하는 시대, 글로벌 경쟁 속에서 서울을 한 단계 더 끌어올릴 수 없다”고 꼬집었다.

그는 “시민이 오늘 당장 원하는 것만 좇다 보면 정작 내일 반드시 필요한 변화는 놓치게 된다”며 “그래서 필요한 것이 비판을 감수하더라도 한 발 앞서 길을 여는 개척자의 리더십”이라고 목소리를 높였다. 이어 “처음에는 낯설고 반대도 따르지만 시간이 지나면 그것이 도시의 경쟁력이 된다”고 했다.

오 시장은 또 정 후보가 ‘G2 도시를 만들겠다’고 한 것도 직격했다. 그는 “좋은 말은 누구나 할 수 있지만 당장 눈앞의 요구에만 매달리는 시정 기조라면 무슨 수로 G2 도시를 만들겠냐”며 “어떤 산업을 키우고 어떤 인프라를 만들고 어떤 규제를 어떻게 풀 것인지 구체적인 방법부터 내놓아야 한다”고 했다.

오 시장은 비전 없는 민원 행정으로는 도시는 절대 도약할 수 없다고 주장했다. 그러면서 “서울은 따라가는 도시가 아니라, 앞서가는 도시여야 한다”며 “그 길이 쉽지 않더라도 그 길에 비판이 따르더라도 저는 서울의 미래를 위해 먼저 길을 낼 것”이라고 덧붙였다.