하형주號 국민체육진흥공단, ‘국민과의 약속 실천 TF’ 가동…현장 중심 혁신

이사장이 직접 팀장 맡아 13대 과제 진두지휘

AI 체력 관리·K-스포츠 육성 등 성과 창출 주력

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 현 정부 출범 2년 차를 맞아 국민이 일상에서 즉각적으로 체감할 수 있는 실질적인 성과를 도출하기 위해 ‘국민과의 약속 실천 태스크포스’(TF)를 공식 출범하고 본격적인 전사적 실행 체계에 돌입했다.

서울 송파구 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 사옥 전경. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

15일 국민체육진흥공단에 따르면, 이번 TF는 지난 3월 체육공단이 ‘2030 중장기 전략’의 일환으로 발표한 ‘국민과의 약속 13대 과제’를 보다 속도감 있게 이행하기 위해 구성된 핵심 조직이다. 하형주 이사장이 직접 TF 팀장을 맡아 사업 전반을 진두지휘한다. △경영혁신 △스포츠복지 △스포츠산업 △스포츠재정 △스포츠컬처 등 5개 분과를 중심으로 본부장급 분과장과 임원진 스폰서가 참여하는 강력한 책임 경영 시스템을 구축한 게 특징이다.

TF의 중점 추진 과제에는 디지털 기술과 지역 상생을 결합한 미래형 스포츠 서비스들이 대거 포함됐다. 인공지능(AI)과 데이터에 기반한 국민 체력 관리 혁신을 비롯해 전 국민 스포츠 참여 포인트제 고도화, 스마트 및 지역 재생형 국민체육센터 확충 등이 대표적이다. 또 글로벌 시장을 겨냥한 ‘K-스포츠’ 혁신기업 육성과 기금조성사업의 스마트 건전화, 지역 스포츠 인프라 보급을 통한 지역 활력 제고 등 공공성과 산업 경쟁력을 동시에 강화하는 과제들이 속도감 있게 추진될 전망이다.

하 이사장은 “이번 TF 출범은 국민이 필요로 하는 사업들을 차질 없이 이행하겠다는 공단의 강력한 의지”라면서 “국민 모두가 일상에서 스포츠를 즐기며 건강한 삶을 누릴 수 있도록 약속한 성과를 반드시 도출해내겠다”고 강조했다.

국민체육진흥공단은 이번 TF 가동을 기점으로 생활체육 참여율 제고와 체육 시설 확충 등 가시적인 변화를 조기에 이끌어내 국민 신뢰를 공고히 한다는 방침이다.