장인화 포스코 회장, 세계 철강 무대서 “탈탄소 연대하자”

포스코그룹은 장인화 회장이 독일 베를린에서 열린 세계철강협회 정기회의에서 탈(脫)탄소 전환을 위한 글로벌 협력의 중요성을 강조했다고 15일 밝혔다.

장 회장은 지난 13일(현지시간) 한국 철강업계를 대표해 협회 최고 의사결정기구인 집행위원회 회의에 참석했다. 이날 회의에는 중국 보무강철, 일본제철, 인도 JSW 등 글로벌 철강사 최고경영자(CEO)가 집결해 에너지 위기 대응과 지정학적 리스크의 산업 영향, 탄소 배출 측정 방식의 국제 표준화 등 과제를 논의했다.

장인화(왼쪽) 포스코그룹 회장이 14일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 정기회의에서 우르 달베레르 세계철강협회장 겸 튀르키예 촐라콜루 메탈루지 회장과 기념 촬영을 하고 있다. 포스코그룹 제공

이 자리에서 장 회장은 수요 둔화와 에너지 비용 상승 등 어려움 속에서도 탈탄소 전환은 철강업계가 함께 가야 할 길이라고 강조하고, 포스코의 탈탄소 로드맵을 공유했다.

장 회장은 “글로벌 철강 산업이 성공적인 탈탄소 전환을 이뤄내고 탄소 저감 강재가 시장에서 정당한 가치를 인정받기 위해서는 세계 철강업계의 긴밀한 공조와 연대가 필수적”이라고 강조했다.

장 회장은 회의 기간 사잔 진달 인도 JSW그룹 회장, 리우지엔 중국 하강그룹 동사장 등과 연쇄 회동을 갖고 비즈니스 협력 기회를 모색했다. 특히 해외 철강 투자와 탄소 저감 기술, 공급망 안정화 등 그룹의 미래 성장 동력 확보를 위한 논의에 집중했다.

14일 열린 회의에서 포스코는 ‘지속가능성 최우수 멤버’ 선정패를 받았다. 이는 철강산업의 지속 가능한 발전을 선도하는 기업에 수여하는 인증으로, 포스코는 2022년부터 5년 연속 선정됐다.

세계철강협회는 철강업계의 상호 이해와 발전을 목표로 설립된 글로벌 기구로, 전 세계 철강사 및 지역별 철강협회, 연구기관 등 총 157개 회원사가 활동하고 있다.